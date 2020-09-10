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≡ Какие костанайские дворы ярче? - Победителей нашего конкурса выбирали специальная комиссия и читатели «НГ»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39843
Какие костанайские дворы ярче? - Победителей нашего конкурса выбирали специальная комиссия и читатели «НГ»
Отправлено: 10.09.20 - 09:58
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Конкурс «Наш цветущий двор», который еженедельник «Наша Газета» при поддержке ТОО «НПП «Инвент-плюс» впервые провел этим летом на своих страницах, был рассчитан на жителей многоквартирных домов Костаная, которым не по душе серая и скучная однообразность у себя под окнами.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1699
Re: Какие костанайские дворы ярче? - Победителей нашего конкурса...
Отправлено: 10.09.20 - 09:58
#1
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ура! мой двор победил!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6916
Какие костанайские дворы ярче? - Победителей нашего конкурса выбирали специальная комиссия и читатели «НГ»
Отправлено: 10.09.20 - 10:27
#2
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Цитата:
юля елиссева:
ура! мой двор победил!

А что ты сделала для этой победы? ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4935
Re: Какие костанайские дворы ярче? - Победителей нашего конкурса...
Отправлено: 10.09.20 - 11:55
#3
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Цитата-/ура! мой двор победил!А что ты сделала для этой победы/




Не мешал



Цитата-/№ 3 (ул. Баймагамбетова, 3 «Д») - 51 купон/


Слаженно подошли к вопросу)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2779
Re: Какие костанайские дворы ярче? - Победителей нашего конкурса...
Отправлено: 10.09.20 - 17:21
#4
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Цитата:
юля елиссева:

Однако тоже жил в этом дворе до 2002 года .
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1699
Какие костанайские дворы ярче? - Победителей нашего конкурса выбирали специальная комиссия и читатели «НГ»
Отправлено: 10.09.20 - 17:39
#5
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Цитата:
Гога:
Однако тоже жил в этом дворе до 2002 года .

поди в школе 115-ой учился?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1699
Какие костанайские дворы ярче? - Победителей нашего конкурса выбирали специальная комиссия и читатели «НГ»
Отправлено: 10.09.20 - 17:41
#6
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Цитата:
yudjin:
А что ты сделала для этой победы?

делала селфи на фоне цветущих роз и постила в инсту!
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