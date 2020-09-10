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≡ Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39843
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:14
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Об этом пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик УАЛИ сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, в программе президента предусмотрено посещение ряда предприятий региона.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1746
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 17:29
#15
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Цитата:
Тот самый:
А если он штаны снимет?

Лишь бы пиджак не глядя не скидывал... :-x
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