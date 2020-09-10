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Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39843
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:14
Об этом пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик УАЛИ сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, в программе президента предусмотрено посещение ряда предприятий региона.
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Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:15
Цитата-/Костанайцы в это время сообщают "Нашей Газете", что на ул. Карбышева образовались пробки и связывают это с визитом Токаева./
А я связываю это с митингами в Белоруссии там люди дороги перекрывают а у нас пробки,совпадение? Не думаю)
А я связываю это с митингами в Белоруссии там люди дороги перекрывают а у нас пробки,совпадение? Не думаю)
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:20
Ура! Товарищи!!!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13169
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:48
Цитата:
Это ты глупость сказал откровенную.
abaika95:
А я связываю это с митингами в Белоруссии там люди дороги перекрывают а у нас пробки,совпадение? Не думаю)
А я связываю это с митингами в Белоруссии там люди дороги перекрывают а у нас пробки,совпадение? Не думаю)
Это ты глупость сказал откровенную.
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 14:04
Цитата-/Это ты глупость сказал откровенную./
Да,та же глупость как связать пробки с приездами)
Да,та же глупость как связать пробки с приездами)
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 14:16
Цитата:
а что случилось?
судя по отсутствию ментов в центре города и новой разметки,
по крайней мере в центре города,ничего.
drakon:
Ура!
Ура!
а что случилось?
судя по отсутствию ментов в центре города и новой разметки,
по крайней мере в центре города,ничего.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 509
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 14:50
Цитата:
шо опять?
[Исправлено: директор пляжа, 10.09.2020 - 14:51]
Victor Yang:
Это ты глупость сказал откровенную.
Это ты глупость сказал откровенную.
шо опять?
[Исправлено: директор пляжа, 10.09.2020 - 14:51]
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 14:52
Цитата-/судя по отсутствию ментов в центре города и новой разметки,по крайней мере в центре города,ничего./
Потому что его по Карбышева туда сюда возят,чтобы пробки создавал
Потому что его по Карбышева туда сюда возят,чтобы пробки создавал
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 14:54
Цитата-/шо опять?/
Хороший мальчик)
Хороший мальчик)
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 15:06
судя по всему без ночевки.
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 15:27
Цитата:
Алекс, ты почему так, решил?...
alex_60:
судя по всему без ночевки.
судя по всему без ночевки.
Алекс, ты почему так, решил?...
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 15:49
На "форум строителей" прилетел?
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 15:53
Цитата:
если с ночевкой,
то во второй половине дня прилетают.
drakon:
ы почему так, решил?...
ы почему так, решил?...
если с ночевкой,
то во второй половине дня прилетают.
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 16:05
Президент без галстука.
и в Милхе, и в Заречном.
соответственно все сопровождающие тоже без галстуков.
дресс- код наверное.
и в Милхе, и в Заречном.
соответственно все сопровождающие тоже без галстуков.
дресс- код наверное.
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 16:32
Цитата:
Бедняги. А если он штаны снимет?
alex_60:
соответственно все сопровождающие тоже без галстуков. дресс- код наверное.
соответственно все сопровождающие тоже без галстуков. дресс- код наверное.
Бедняги. А если он штаны снимет?
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