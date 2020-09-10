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≡ Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39843
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:14
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Об этом пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик УАЛИ сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, в программе президента предусмотрено посещение ряда предприятий региона.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4935
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:15
#1
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Цитата-/Костанайцы в это время сообщают "Нашей Газете", что на ул. Карбышева образовались пробки и связывают это с визитом Токаева./




А я связываю это с митингами в Белоруссии там люди дороги перекрывают а у нас пробки,совпадение? Не думаю)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19973
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:20
#2
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Ура! Товарищи!!!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13169
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:48
#3
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Цитата:
abaika95:
А я связываю это с митингами в Белоруссии там люди дороги перекрывают а у нас пробки,совпадение? Не думаю)

Это ты глупость сказал откровенную.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4935
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 14:04
#4
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Цитата-/Это ты глупость сказал откровенную./



Да,та же глупость как связать пробки с приездами)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9278
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 14:16
#5
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Цитата:
drakon:
Ура!


а что случилось?
судя по отсутствию ментов в центре города и новой разметки,
по крайней мере в центре города,ничего.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
509
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 14:50
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Это ты глупость сказал откровенную.

:lol:

шо опять? :-o :lol:

[Исправлено: директор пляжа, 10.09.2020 - 14:51]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4935
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 14:52
#7
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Цитата-/судя по отсутствию ментов в центре города и новой разметки,по крайней мере в центре города,ничего./




Потому что его по Карбышева туда сюда возят,чтобы пробки создавал
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4935
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 14:54
#8
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Цитата-/шо опять?/



Хороший мальчик)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9278
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 15:06
#9
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судя по всему без ночевки.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19973
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 15:27
#10
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Цитата:
alex_60:
судя по всему без ночевки.

Алекс, ты почему так, решил?... :lol:
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
930
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 15:49
#11
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На "форум строителей" прилетел? :lol: :lol: :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9278
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 15:53
#12
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Цитата:
drakon:
ы почему так, решил?...


если с ночевкой,
то во второй половине дня прилетают.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9278
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 16:05
#13
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Президент без галстука.
и в Милхе, и в Заречном.
соответственно все сопровождающие тоже без галстуков.
дресс- код наверное.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
930
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 16:32
#14
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Цитата:
alex_60:
соответственно все сопровождающие тоже без галстуков. дресс- код наверное.


Бедняги. А если он штаны снимет? :lol:
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