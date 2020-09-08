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≡ "Требуем исполнить определение суда" - что происходит на стройке общежития медколледжа в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39843
"Требуем исполнить определение суда" - что происходит на стройке общежития медколледжа в Костанае?
Отправлено: 08.09.20 - 19:17
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1 сентября городской суд Костаная приостановил строительство общежития медицинского колледжа, но, по словам жильцов дома №183 по ул. Баймагамбетова, фактически стройка так и не прекратилась. Теперь они пытаются добиться от властей исполнения определения суда. Тем временем заказчик пытается возобновить стройку.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
78
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 09.09.20 - 12:56
#15
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Мне сейчас сказал Ерболат, он видел и заснял, как работал кран: он из грузовой машины поддон кирпичей подымал и размещал на строительной площадке.
И соседи опять вызвали полицию.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
966
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 09.09.20 - 13:20
#16
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Цитата:
peshexod:
суд как раз проявил


Рано в воздух "чепчики бросать", слепец сказал: "поживём, увидим".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
966
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 09.09.20 - 13:21
#17
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Цитата:
юля елиссева:
пыл жильцов протестующих остудить,


Тоже так думаю.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
78
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 09.09.20 - 15:19
#18
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юля елиссева Цитата/Решение суда это так, для того чтобы пыл жильцов протестующих остудить, вот дескать приостановили же ..

Вряд ли. Если бы продолжали строительство, то у многих, даже у самых упорных жителей, уменьшилась бы надежда на положительное и справедливое решение суда.

В разговорах с моими знакомыми, чувствуется, что у жителей появилась надежда и вера по прекращению строительства.
Кто то говорит, хорошо бы остановиться на 5 этажах, другие, что надо демонтировать это непостроенное здание.
Т.е. у людей появилось шанс.
Не знаю какой, честно 5, 10 или 72процентов.
Но есть.
А до 1 сентября 2020 года, был 0,5 %.
Только на Верховный суд.

Большое спасибо судье Насыровой Н.С. за объективность в рассмотрении этого дела.
Да, возможно построят или не построят 9 общежитие. Это, конечно, решит суд.
Дело в другом: надо давать равные возможности двум сторонам.
А то, если бы построили бы 9 этажей, и утверждали, все , уже поздно судится.

Все справедливо,ждём, что суд даст правовую оценку, примет решение по законности или незаконности строительства.

P.S. И ждем приезда нашего Президента.
Возможно .....Слухи таксистов, так говорят.

Подождем.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
78
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 10.09.20 - 16:31
#19
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Сегодня продолжались строительные работы.
Подымали поддоны кирпичей на 4 этаж.
Мне прислал видео Ерболат.

И когда проходил на работу днем, был слышен шум
работ внутри здания, кажется в цокольном этаже.

P.S.Не думаю, что эти сообщения про продолжение
строительства уже поднадоели.
Это показатель того, как игнорируется решение городского суда.
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