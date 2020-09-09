Отправлено: - 21:13

Полиция сработала плохо. Могли по заявлению потерпевшего провести контрольную закупку с видеофиксацией и надлежащим образом оформлеными документами, свидетелями. Вдруг и правда аптека торгует по вдвое завышенным ценам. Я на стороне аптеки, правоохранителям веры особо нет - личный опыт. Но с другой стороны не хочется, чтобы моим родителям-пенсионерам продавали и без того дорогие лекарства по завышенным ценам. Хотя, тут палка о двух концах - если аптека еле сводит концы с концами - то без завышения она вообще закроется и купить лекарства станет проблематично. Государство регулирует предельно цену, а при этом учитывается логистика и другие затраты? Ну или размер аптеки и ее местоположение, обьемы продаж.