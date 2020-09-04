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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9275
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.09.20 - 22:07
#4441
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Цитата:
drakon:
Пенсию то не - снизят..

Снизят то не снизят.
Но отменить могут.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9275
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.09.20 - 22:08
#4442
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Цитата:
drakon:
Как было 13, так и сейчас.


Как у нас, 12.и все.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19970
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.20 - 15:07
#4443
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Цитата:
alex_60:
Как у нас, 12.и все.

Вчера - обещал, времени небыло.

Вот - пожалуйста, смотри... :lol: ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9765
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.20 - 15:21
#4444
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Цитата:
drakon:

Это наверно без учёта мигрантов с Африки? На них врятли тесты тратят? 8-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9765
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.20 - 15:22
#4445
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Кстати. Сам как? Тест делал?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19970
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.20 - 15:28
#4446
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Цитата:
Vit:
Кстати. Сам как? Тест делал?

Нет, так само - прошло... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19970
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.09.20 - 13:33
#4447
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У соседей ремонт - затеяли.

Неужели кто-то - приедет?
А может просто - саммит, какой?... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1745
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.09.20 - 13:38
#4448
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Цитата:
drakon:
Неужели кто-то - приедет? А может просто - саммит, какой?...

Не, это у вас будет проходить форум строителей по опыту уникального строительства микрорайонов. :-P
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19970
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.09.20 - 13:44
#4449
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Цитата:
Козлов я:
по опыту уникального строительства микрорайонов.

Без Фундаментов. Вот это - экономия!... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19970
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.09.20 - 14:05
#4450
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Цитата:
Козлов я:
Не, это у вас будет проходить форум строителей

Вот и у нас, во дворе, стали стрич - газон.

Может и к нам, заглянут... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19970
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.20 - 13:27
#4451
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Что там - случилось? с Абаем... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9275
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.20 - 15:25
#4452
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Цитата:
drakon:
Что там - случилось?


наверное ты жалобу написал.
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Страница 297 из 297«1...295296297
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