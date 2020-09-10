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≡ Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски, просит прокуратура в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39842
Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски, просит прокуратура в Костанае
Отправлено: 10.09.20 - 15:09
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Надзорный орган пытается доказать, что штраф в 638 940 тенге, который был выписан 23 июля за отсутствие маски на рабочем месте, незаконен. Ветврач настаивает, проверка пришла во время обеденного перерыва, а сама проверка проведена с нарушениями.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1697
Re: Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски,...
Отправлено: 10.09.20 - 15:09
#1
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А норма об обязательной регистрации предстоящей проверки в прокуратуре уже отменена?
Профайл
l
§ ladas
(Пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
22
Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски, просит прокуратура в Костанае
Отправлено: 10.09.20 - 15:17
#2
Комментарий проходит проверку.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4935
Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски, просит прокуратура в Костанае
Отправлено: 10.09.20 - 15:28
#3
Комментарий проходит проверку.
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