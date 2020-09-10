Перефразировав старую песню после одного из громких заявлений Токаева в его Послании от 1 сентября, народ кинулся проверять свои накопления на сайте ЕНПФ. Портал пенсионного фонда из-за выросшего в 5 раз числа запросов, встал в ступор. Читать новость
Сложилось впечатление, мысли и намерения чиновников какие-то потусторонние от народа, вроде заботимся о вас, но на таких вот условиях. Хотите митинговать, только там за городом. Хотите открыть бизнес, пожалуйста, но мы вас обдерем как липу. Можем отдать накопления, но после пяти лямов,
Я не кинулся,чё там проверять то,считаю пенсионные взносы ещё одним налогом, плачу по минималке что бы отстали,в этой стране надеяться надо только на себя,а не на мифические пенсионные накопления которые 100 раз обесценятся до выхода на пенсию.
Про сложные проценты ничего не слышал? Сейчас в Экселе прикинул - 10000 со ставкой 5% годовых за 20 лет вырастают до 27000, то есть почти в три раза. А пенсионные каждый месяц увеличиваются за счет отчислений. Так что сетование на то что нужно 20 лет получать зарплату 150 тысяч - в корне неверно и вводит в заблуждение.
Victor Yang: Про сложные проценты ничего не слышал?
не слышал, я видел распечатку с цифрами. 20 лет назад не было отчислений в 10 000... в 1,5-2 000 они были. И 5% тоже не было. Витя, а сколько тебе пенсионный фонд выдал, после смены гражданства? Колись, давай) Возраст-то у нас примерно один.
yudjin: итя, а сколько тебе пенсионный фонд выдал, после смены гражданства?
Не всё так быстро. Я ещё гражданин РК. Цитата:
yudjin: 20 лет назад не было отчислений в 10 000... в 1,5-2 000 они были.
Вот именно! Откуда тогда средний счёт в ЕНПФ - 1 миллион? Сейчас ещё таблицу составил - при ежемесячных отчислениях 15 тысяч за 20 лет конечная сумма набегает 6 миллионов (при тех же 5% годовых с ежемесячной капитализацией)
жемесячных отчислениях 15 тысяч за 20 лет конечная сумма набегает 6 миллион Чего? Каких шесть лямов? Я ежемесячно плачу по пять тысяч и у меня по вашим расчету должно быть не менее двух лямов, однако у меня всего лишь шестьсот тысяч. Платить я начал с двухтысячного года
Витя, ты как теоретик капитализма хорош, но у тебя гладко на бумаге и по формулам, но забыл про ов...т.е. то, что живем Казахстане. Никто, ну может единицы из 11 миллионов вкладчиков, по 15 000 КАЖДЫЙ месяц 20 лет перечислял. Не было 10 лет назад таких зарплат, чтобы по столько откладывать. Уже и министерство признало, что под их замануху подходит только 6 (шесть)% вкладчиков. А, значит, как ты тут в экселе не истязай себя, практически всё население страны НЕ СМОЖЕТ воспользоваться своими сбережениями, которые должны быть еще БОЛЬШЕ порога. И министр уже, поняв, что они мягко говоря в очередной раз облажались с громкими заявлениями, сказал, что будет пересмотр порога доступности.
yudjin: у может единицы из 11 миллионов вкладчиков, по 15 000 КАЖДЫЙ месяц 20 лет перечислял. Не было 10 лет назад таких зарплат, чтобы по столько откладывать.
А я тебе ещё раз повторяю - при таком раскладе накапливается не 3,6 миллиона, а 6 с процентами. Вот и считай. Скажу честно - у меня есть порог, но вот зарплата 150 тыс я не получал 20 лет подряд. А не будь порога достаточности - так люди без пенсии потом останутся и снова с государства требовать будут.
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