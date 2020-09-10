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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39842
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 09:41
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Перефразировав старую песню после одного из громких заявлений Токаева в его Послании от 1 сентября, народ кинулся проверять свои накопления на сайте ЕНПФ. Портал пенсионного фонда из-за выросшего в 5 раз числа запросов, встал в ступор.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13169
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 09:41
#1
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Цитата:
Поэтому, чтобы накопить предложенную сумму, моя ежемесячная зарплата все эти годы должна составлять 150 000. Поднимите руки те, кто официально имеет такую зарплату почти два десятка лет!

Источник:

Есть ещё начисляемые проценты. Поэтому совсем необязательно 20 лет получать по 150 тысяч, тем более что в начале 2000-х таких цифр вообще не было. Тут с математикой разобраться надо.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4078
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 09:45
#2
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Сложилось впечатление, мысли и намерения чиновников какие-то потусторонние от народа, вроде заботимся о вас, но на таких вот условиях. Хотите митинговать, только там за городом. Хотите открыть бизнес, пожалуйста, но мы вас обдерем как липу. Можем отдать накопления, но после пяти лямов,
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7433
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 09:46
#3
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Цитата:
Послании от 1 сентября, народ кинулся проверять свои накопления на сайте ЕНПФ. Портал пенсионного фонда из-за выросшего в 5 раз числа запросов встал в ступор.

Источник:

Я не кинулся,чё там проверять то,считаю пенсионные взносы ещё одним налогом, плачу по минималке что бы отстали,в этой стране надеяться надо только на себя,а не на мифические пенсионные накопления которые 100 раз обесценятся до выхода на пенсию.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6916
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 09:48
#4
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Цитата:
Victor Yang:

не смеши....те копейки инвестиционного дохода? А может ты вспомнишь, что были периоды когда фонд уходил в минуса своим бестолковым вложением и распоряжением... и с людей еще и вычитали.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7433
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 09:54
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Есть ещё начисляемые проценты.

Витя не смеши пож.какие проценты?
Что мешает сделать проценты как в норм банках,а не эти подачки 2-3%
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13169
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 10:10
#6
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Цитата:
yudjin:
те копейки инвестиционного дохода?

Про сложные проценты ничего не слышал? Сейчас в Экселе прикинул - 10000 со ставкой 5% годовых за 20 лет вырастают до 27000, то есть почти в три раза. А пенсионные каждый месяц увеличиваются за счет отчислений. Так что сетование на то что нужно 20 лет получать зарплату 150 тысяч - в корне неверно и вводит в заблуждение.

[Исправлено: Victor Yang, 10.09.2020 - 10:18]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6916
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 10:19
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Про сложные проценты ничего не слышал?

не слышал, я видел распечатку с цифрами.
20 лет назад не было отчислений в 10 000... в 1,5-2 000 они были. И 5% тоже не было.
Витя, а сколько тебе пенсионный фонд выдал, после смены гражданства? Колись, давай) Возраст-то у нас примерно один.

[Исправлено: yudjin, 10.09.2020 - 10:25]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13169
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 10:39
#8
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Цитата:
yudjin:
итя, а сколько тебе пенсионный фонд выдал, после смены гражданства?

Не всё так быстро. Я ещё гражданин РК.
Цитата:
yudjin:
20 лет назад не было отчислений в 10 000... в 1,5-2 000 они были.

Вот именно! Откуда тогда средний счёт в ЕНПФ - 1 миллион? Сейчас ещё таблицу составил - при ежемесячных отчислениях 15 тысяч за 20 лет конечная сумма набегает 6 миллионов (при тех же 5% годовых с ежемесячной капитализацией)

[Исправлено: Victor Yang, 10.09.2020 - 10:49]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4078
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 11:35
#9
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жемесячных отчислениях 15 тысяч за 20 лет конечная сумма набегает 6 миллион
Чего? Каких шесть лямов? Я ежемесячно плачу по пять тысяч и у меня по вашим расчету должно быть не менее двух лямов, однако у меня всего лишь шестьсот тысяч. Платить я начал с двухтысячного года
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13169
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 12:26
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
Я ежемесячно плачу по пять тысяч и у меня по вашим расчету должно быть не менее двух лямов, однако у меня всего лишь шестьсот тысяч. Платить я начал с двухтысячного года

:lol: это не так работает. Там нет линейной зависимости. А если 20 лет откладывать по 5 тыс, даже без процентов будет 1,2 млн.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
478
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 13:55
#11
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В общем ничего нового, послали народ как всегда, на все четыре стороны.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6916
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 14:20
#12
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Цитата:
Victor Yang:

Витя, ты как теоретик капитализма хорош, но у тебя гладко на бумаге и по формулам, но забыл про ов...т.е. то, что живем Казахстане.
Никто, ну может единицы из 11 миллионов вкладчиков, по 15 000 КАЖДЫЙ месяц 20 лет перечислял. Не было 10 лет назад таких зарплат, чтобы по столько откладывать.
Уже и министерство признало, что под их замануху подходит только 6 (шесть)% вкладчиков. А, значит, как ты тут в экселе не истязай себя, практически всё население страны НЕ СМОЖЕТ воспользоваться своими сбережениями, которые должны быть еще БОЛЬШЕ порога.
И министр уже, поняв, что они мягко говоря в очередной раз облажались с громкими заявлениями, сказал, что будет пересмотр порога доступности.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13169
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 14:39
#13
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Цитата:
yudjin:
у может единицы из 11 миллионов вкладчиков, по 15 000 КАЖДЫЙ месяц 20 лет перечислял. Не было 10 лет назад таких зарплат, чтобы по столько откладывать.

А я тебе ещё раз повторяю - при таком раскладе накапливается не 3,6 миллиона, а 6 с процентами. Вот и считай. Скажу честно - у меня есть порог, но вот зарплата 150 тыс я не получал 20 лет подряд.
А не будь порога достаточности - так люди без пенсии потом останутся и снова с государства требовать будут.

[Исправлено: Victor Yang, 10.09.2020 - 14:40]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6916
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 14:47
#14
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Цитата:
Victor Yang:
А я тебе ещё раз повторяю - при таком раскладе накапливается не 3,6 миллиона, а 6 с процентами.

ну ты нудный ;-)... Почему у 94 % работающего населения не накопилось?
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