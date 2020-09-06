Отправлено: - 14:10

ЗАДЕЛЫВАЕМ ТРЕЩИНЫ НА ФАСАДЕОчень часто на фасадах новых зданий появляются трещины.И если их сразу заделать, то через время они появляются снова, т.к. фундамент в течение 3-5 лет еще продолжает давать усадку. Поэтому заделывать трещины нужно после полной усадки фундамента. Определяется это следующим образом. На трещину ставится маяк в виде гипсовой заплатки аккуратной формы.Если он за год не треснет из-за подвижки стен, значит усадка закончилась и можно заделывать трещину.Первым делом нужно пролить трещину водой из садового пульверизатора.Пока она мокрая, нам надо разделать трещину, чтобы внести в нее скрепляющий раствор как можно глубже. Разделка делается болгаркой с алмазным диском под клин и под углом 15 градусов.Работа не сильно пыльная, т.к. все мокрое.После расширения шов опять промыть от пыли водой из пульверизатора и через пару часов также из него нанести грунтовку глубокого проникновения. Когда она высохнет, то замешивается необходимое количество плиточного клея и загружается в пистолет для герметика. Если у вас просто пистолет, то можно снять дно от использованного тюбика от герметика и заложить клей туда. Вносим клей в трещину. Благодаря носику он проникнет достаточно глубоко.Остатки клея, выступившие наружу, аккуратно снять ножом или шпателем.В результате получится аккуратно заделанный шов, который после высыхания можно закрасить или заколеровать под общий цвет.Удачи!