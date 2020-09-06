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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 06.09.20 - 11:24
РЕАНИМИРУЕМ БИТЫ
У многих, наверное, в столах валяются биты от шуруповерта, пришедшие в негодность и сточенные. Можно вместо них купить в магазине другие, но можно и старые привести в порядок.
Для этого в старых битах сразу нужно сточить оставшийся острый кончик.
Затем биту вставляем в шуруповерт или дрель (но большие обороты нужно будет снизить) и заточить биту под тем же углом на точильном камне. Кромки можно подработать напильником. Опять получившийся острый кончик необходимо затупить.
Вообще, из-за того,что биты изготавливаются в разных странах и из разного материала, необходимо новые биты сразу закаливать. Для этого нужна горелка, на которой доводим биту до начала покраснения и сразу опускаем ее на 7-10 секунд в отработанное масло или холодную воду. Вот теперь они вам прослужат дольше.
Удачи!
У многих, наверное, в столах валяются биты от шуруповерта, пришедшие в негодность и сточенные. Можно вместо них купить в магазине другие, но можно и старые привести в порядок.
Для этого в старых битах сразу нужно сточить оставшийся острый кончик.
Затем биту вставляем в шуруповерт или дрель (но большие обороты нужно будет снизить) и заточить биту под тем же углом на точильном камне. Кромки можно подработать напильником. Опять получившийся острый кончик необходимо затупить.
Вообще, из-за того,что биты изготавливаются в разных странах и из разного материала, необходимо новые биты сразу закаливать. Для этого нужна горелка, на которой доводим биту до начала покраснения и сразу опускаем ее на 7-10 секунд в отработанное масло или холодную воду. Вот теперь они вам прослужат дольше.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 07.09.20 - 12:00
ПЛАСТИКОВЫЕ СТЯЖКИ
Пластиковые или кабельные стяжки сейчас применяются не только специалистами, но и в повседневной жизни. Их можно применить:
- для фиксации виноградных лоз к решетке. Или для подвязки растений к опоре. Такая стяжка выдержит любую погоду.
- обезопасить только начавшего ползать ребенка. Связать стяжками ручки дверей на кухне или в мебельной стенке, чтобы он не мог их открыть. Также вставить палку в ручки ящиков и закрепить их стяжками, ребенок не сможет вытянуть их.
- из стяжек можно сделать так называемые "ловушки для волос". Надрежьте по всей длине стяжки ножом или ножницами насечки, сверните стяжку в разных направлениях и поместите в сливную горловину раковины.
- Стяжками можно скрепить бегунки замков-молний на вашей сумке во время вашего путешествия или авиаперелета. Также можно сделать и в гостинице, когда покидаете свой номер.
- Если сломалась молния на одежде, то стяжка временно заменит подвеску на бегунке, а лишнее отрежьте.
- стяжки могут улучшить сцепление колес велосипеда с мокрым грунтом. Для этого оденьте стяжки через несколько сантиметров на резину колеса и такие "шипованные" колеса проедут везде.
Удачи!
Пластиковые или кабельные стяжки сейчас применяются не только специалистами, но и в повседневной жизни. Их можно применить:
- для фиксации виноградных лоз к решетке. Или для подвязки растений к опоре. Такая стяжка выдержит любую погоду.
- обезопасить только начавшего ползать ребенка. Связать стяжками ручки дверей на кухне или в мебельной стенке, чтобы он не мог их открыть. Также вставить палку в ручки ящиков и закрепить их стяжками, ребенок не сможет вытянуть их.
- из стяжек можно сделать так называемые "ловушки для волос". Надрежьте по всей длине стяжки ножом или ножницами насечки, сверните стяжку в разных направлениях и поместите в сливную горловину раковины.
- Стяжками можно скрепить бегунки замков-молний на вашей сумке во время вашего путешествия или авиаперелета. Также можно сделать и в гостинице, когда покидаете свой номер.
- Если сломалась молния на одежде, то стяжка временно заменит подвеску на бегунке, а лишнее отрежьте.
- стяжки могут улучшить сцепление колес велосипеда с мокрым грунтом. Для этого оденьте стяжки через несколько сантиметров на резину колеса и такие "шипованные" колеса проедут везде.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 08.09.20 - 12:17
ЗАДЕЛЫВАЕМ ТРЕЩИНЫ В БЕТОНЕ
Бетон, конечно, долговременная конструкция. Но и в нем проявляются недостатки, как пятна на Солнце. Это трещины.
Если оставить эти трещины без вмешательства, то туда попадает вода, которая при замерзании расширяет их и ломает бетон. А также прорастает трава, которая посильнее бетона.Поэтому желательно их убирать. Предлагается такой простой способ.
Нужен клей для приклеивания кафельной плитки. У многих он остается от ремонта. Кстати, еще попутно совет, остатки такого клея лучше хранить в большой пластиковой бутылке, чтобы туда не попала влага.
Сухим клеем мы посыпаем трещины и щеткой втираем эту смесь в внутрь.
Плотно втрамбовываем клей в трещины.
Затем берем садовый опрыскиватель и обыкновенной водой обильно смачиваем поверхность.
Даем время отстояться и затвердевший клей не даст влаге проникнуть внутрь бетона. Конечно, это не 100% случай, но трава через трещины расти не будет. Удачи!
Бетон, конечно, долговременная конструкция. Но и в нем проявляются недостатки, как пятна на Солнце. Это трещины.
Если оставить эти трещины без вмешательства, то туда попадает вода, которая при замерзании расширяет их и ломает бетон. А также прорастает трава, которая посильнее бетона.Поэтому желательно их убирать. Предлагается такой простой способ.
Нужен клей для приклеивания кафельной плитки. У многих он остается от ремонта. Кстати, еще попутно совет, остатки такого клея лучше хранить в большой пластиковой бутылке, чтобы туда не попала влага.
Сухим клеем мы посыпаем трещины и щеткой втираем эту смесь в внутрь.
Плотно втрамбовываем клей в трещины.
Затем берем садовый опрыскиватель и обыкновенной водой обильно смачиваем поверхность.
Даем время отстояться и затвердевший клей не даст влаге проникнуть внутрь бетона. Конечно, это не 100% случай, но трава через трещины расти не будет. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 09.09.20 - 16:16
СУШИЛКА ДЛЯ КОВРА
Эта конструкция больше подходит сотрудникам автомоек, где моют и ковры, а также частникам (подсмотрено на автомойке, но конструкция оригинальная).
Состоит из длинной загнутой с двух концов трубы, которая надевается, с одной стороны, на на трубу меньшего диаметра и крепится к стене.
С другой стороны она опирается на Т-образную станину с двумя металлическими колесиками внутри для передвижения.
В собранном состоянии конструкцию можно откатить к стене,чтобы она не занимала место. А для просушки ковров выкатить ее для свободное место.
Красить на усмотрение хозяина.
Удачи!
Эта конструкция больше подходит сотрудникам автомоек, где моют и ковры, а также частникам (подсмотрено на автомойке, но конструкция оригинальная).
Состоит из длинной загнутой с двух концов трубы, которая надевается, с одной стороны, на на трубу меньшего диаметра и крепится к стене.
С другой стороны она опирается на Т-образную станину с двумя металлическими колесиками внутри для передвижения.
В собранном состоянии конструкцию можно откатить к стене,чтобы она не занимала место. А для просушки ковров выкатить ее для свободное место.
Красить на усмотрение хозяина.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 10.09.20 - 14:10
ЗАДЕЛЫВАЕМ ТРЕЩИНЫ НА ФАСАДЕ
Очень часто на фасадах новых зданий появляются трещины.
И если их сразу заделать, то через время они появляются снова, т.к. фундамент в течение 3-5 лет еще продолжает давать усадку. Поэтому заделывать трещины нужно после полной усадки фундамента. Определяется это следующим образом. На трещину ставится маяк в виде гипсовой заплатки аккуратной формы.
Если он за год не треснет из-за подвижки стен, значит усадка закончилась и можно заделывать трещину.
Первым делом нужно пролить трещину водой из садового пульверизатора.
Пока она мокрая, нам надо разделать трещину, чтобы внести в нее скрепляющий раствор как можно глубже. Разделка делается болгаркой с алмазным диском под клин и под углом 15 градусов.Работа не сильно пыльная, т.к. все мокрое.
После расширения шов опять промыть от пыли водой из пульверизатора и через пару часов также из него нанести грунтовку глубокого проникновения. Когда она высохнет, то замешивается необходимое количество плиточного клея и загружается в пистолет для герметика. Если у вас просто пистолет, то можно снять дно от использованного тюбика от герметика и заложить клей туда. Вносим клей в трещину. Благодаря носику он проникнет достаточно глубоко.
Остатки клея, выступившие наружу, аккуратно снять ножом или шпателем.
В результате получится аккуратно заделанный шов, который после высыхания можно закрасить или заколеровать под общий цвет.
Удачи!
Очень часто на фасадах новых зданий появляются трещины.
И если их сразу заделать, то через время они появляются снова, т.к. фундамент в течение 3-5 лет еще продолжает давать усадку. Поэтому заделывать трещины нужно после полной усадки фундамента. Определяется это следующим образом. На трещину ставится маяк в виде гипсовой заплатки аккуратной формы.
Если он за год не треснет из-за подвижки стен, значит усадка закончилась и можно заделывать трещину.
Первым делом нужно пролить трещину водой из садового пульверизатора.
Пока она мокрая, нам надо разделать трещину, чтобы внести в нее скрепляющий раствор как можно глубже. Разделка делается болгаркой с алмазным диском под клин и под углом 15 градусов.Работа не сильно пыльная, т.к. все мокрое.
После расширения шов опять промыть от пыли водой из пульверизатора и через пару часов также из него нанести грунтовку глубокого проникновения. Когда она высохнет, то замешивается необходимое количество плиточного клея и загружается в пистолет для герметика. Если у вас просто пистолет, то можно снять дно от использованного тюбика от герметика и заложить клей туда. Вносим клей в трещину. Благодаря носику он проникнет достаточно глубоко.
Остатки клея, выступившие наружу, аккуратно снять ножом или шпателем.
В результате получится аккуратно заделанный шов, который после высыхания можно закрасить или заколеровать под общий цвет.
Удачи!
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