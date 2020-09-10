Re: Президент РК поручил внедрить обязательные онлайн-трансляции...

Отправлено: - 13:49

Нисколько не удивлён итогами голосования. Одни и теже ̶р̶о̶ж̶и̶ морды мелькают в ящике, с Перуашева, лютого оппозиционера, вообще можно со смеху умереть. Толку от этих онлайн сходок, когда всё решается не во время конференций. Давайте лучше в сауны перенесём онлайн совещания, больше толку будет.