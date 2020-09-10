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≡ Президент РК поручил внедрить обязательные онлайн-трансляции...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39841
Президент РК поручил внедрить обязательные онлайн-трансляции...
Отправлено: 10.09.20 - 13:49
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Президент РК поручил внедрить обязательные онлайн-трансляции заседаний маслихатов. Повысит ли эта мера ваше доверие к местной представительной власти?
Результаты опроса

Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
478
Re: Президент РК поручил внедрить обязательные онлайн-трансляции...
Отправлено: 10.09.20 - 13:49
#1
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Нисколько не удивлён итогами голосования. Одни и теже ̶р̶о̶ж̶и̶ морды мелькают в ящике, с Перуашева, лютого оппозиционера, вообще можно со смеху умереть. Толку от этих онлайн сходок, когда всё решается не во время конференций. Давайте лучше в сауны перенесём онлайн совещания, больше толку будет.
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