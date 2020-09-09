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Palm-street не для президента? - Почему "выросли" пальмы в Костанае, объяснили в городском отделе ЖКХ
Palm-street не для президента? - Почему "выросли" пальмы в Костанае, объяснили в городском отделе ЖКХ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39841
Palm-street не для президента? - Почему "выросли" пальмы в Костанае, объяснили в городском отделе ЖКХ
Отправлено: 09.09.20 - 16:40
Три деревянные кадушки с пальмами появились на перекрестке улиц Бородина-Тауелсиздик вечером 8 сентября. Точнее, это трахикарпус - растение семейства пальмовых. Для севера Казахстана это растение, прямо скажем, нетрадиционное.
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Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 16:40
Сказать что едет президент поэтому и поставили пальмы это получается выдать маршрут его передвижения, что для всяких шизиков красная тряпка,сказать что не для президента, тогда получается везде надо ставить эти пальмы)
А один активист-калаЛИЗАТОР (от слова кала-город) сейчас скажет что пальмы неркасивые как и кронированые деревья)
А один активист-калаЛИЗАТОР (от слова кала-город) сейчас скажет что пальмы неркасивые как и кронированые деревья)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 966
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 16:49
Цитата:
Давайте просто заключим пари: простоят ли они до КОНЦА сентября и потом будет всё ясно. Главное ведь: ПРОКУКАРЕКАТЬ.
abaika95:
Давайте просто заключим пари: простоят ли они до КОНЦА сентября и потом будет всё ясно. Главное ведь: ПРОКУКАРЕКАТЬ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3652
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 16:58
Наши властители будут делать вид, что всё красиво, а Президент будет делать вид, что верит.
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 17:04
Цитата-/Давайте просто заключим пари: простоят ли они до КОНЦА сентября и потом будет всё ясно./
К концу сентября погода плохая,по ночам до +4 доходит,не факт что ботаники не выразят обеспокоенность о морозостойкости растения и не уберут его) так что спор будет не объективным)
К концу сентября погода плохая,по ночам до +4 доходит,не факт что ботаники не выразят обеспокоенность о морозостойкости растения и не уберут его) так что спор будет не объективным)
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 21:25
Цитата:
Ну кто, кто вам поверит? детский сад, ей богу... Ни днём раньше, ни днём позже, ни в каком другом месте... Ну смешно же?
И какой это, интересно, эксперимент?... ботанический, архитектурно-строительный, медицинский, автодорожный... КАКОЙ?
Ну взрослые же люди. Ну, скажите... как в любом доме к приезду гостей стараются навести порядок... пофиг, что все лето плевать хотели на разметку, пофиг, что улицы мели абы как, пофиг, что мусорные площадки во дворах погрязли в мусоре...
Ну решили к гостям вылизать пару улиц и трассу... скажите честно, народ поймёт и простит...
Цитата:
Вот тут непонятно и требует уточнения... ЧТО подарили в прошлом году? Семена или пальмы?
Как сказал знакомый агроном глядя на фото...Этим пальмам не меньше десяти лет, видно по стволу... пальма растет медленно.
- Мы установили их для эксперимента, лишь на одном перекрестке. Бюджетные средства на их приобретение не выделяли. Нет, их установка не связана с визитом президента в Костанай
Ну кто, кто вам поверит? детский сад, ей богу... Ни днём раньше, ни днём позже, ни в каком другом месте... Ну смешно же?
И какой это, интересно, эксперимент?... ботанический, архитектурно-строительный, медицинский, автодорожный... КАКОЙ?
Ну взрослые же люди. Ну, скажите... как в любом доме к приезду гостей стараются навести порядок... пофиг, что все лето плевать хотели на разметку, пофиг, что улицы мели абы как, пофиг, что мусорные площадки во дворах погрязли в мусоре...
Ну решили к гостям вылизать пару улиц и трассу... скажите честно, народ поймёт и простит...
Цитата:
Директор ТОО "Конгломерат KZ” Роман КАНАВА пояснил, что трахикарпус вырастили из обычных семян, которые фирме подарили в прошлом году.
Вот тут непонятно и требует уточнения... ЧТО подарили в прошлом году? Семена или пальмы?
Как сказал знакомый агроном глядя на фото...Этим пальмам не меньше десяти лет, видно по стволу... пальма растет медленно.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 337
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 21:29
Цитата:
А если критерием сделать событие , а не дату ?
abaika95:
спор будет не объективным
спор будет не объективным
А если критерием сделать событие , а не дату ?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 766
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 21:46
Цитата:
Интересно, а полиционеров вдоль дорог расставили и вертолёт летал в районе "дизельного" тоже для эксперимента? Детский сад какой-то...
установили их для эксперимента,
Интересно, а полиционеров вдоль дорог расставили и вертолёт летал в районе "дизельного" тоже для эксперимента? Детский сад какой-то...
Palm-street не для президента? - Почему "выросли" пальмы в Костанае, объяснили в городском отделе ЖКХ
Отправлено: 09.09.20 - 21:54
Цитата:
конечно... вертолёт следил за ходом пальмового эксперимента, а полицейские записывали результаты эксперимента...видимо он из череды костанайских ноу-хау...как дома без фундамента в Заречном.
KOS77:
и вертолёт летал в районе "дизельного" тоже для эксперимента?
и вертолёт летал в районе "дизельного" тоже для эксперимента?
конечно... вертолёт следил за ходом пальмового эксперимента, а полицейские записывали результаты эксперимента...видимо он из череды костанайских ноу-хау...как дома без фундамента в Заречном.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 966
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 23:30
Цитата:
Я и ЭТО и имел ввиду, и Абайка ВСЁ прекрасно понял, но в очередной раз перевёл стрелки на другое. Уберут на следующий день. И почему государевы люди ( полицейские) охраняют частный обьект??
Я:
критерием сделать событие
критерием сделать событие
Я и ЭТО и имел ввиду, и Абайка ВСЁ прекрасно понял, но в очередной раз перевёл стрелки на другое. Уберут на следующий день. И почему государевы люди ( полицейские) охраняют частный обьект??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 19969
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 10.09.20 - 13:48
Цитата:
Красивые, пальмы, красивые...
abaika95:
сейчас скажет что пальмы неркасивые как и кронированые деревья)
сейчас скажет что пальмы неркасивые как и кронированые деревья)
Красивые, пальмы, красивые...
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