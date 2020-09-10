Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом

Отправлено: - 13:15

Цитата-/Костанайцы в это время сообщают "Нашей Газете", что на ул. Карбышева образовались пробки и связывают это с визитом Токаева./









А я связываю это с митингами в Белоруссии там люди дороги перекрывают а у нас пробки,совпадение? Не думаю)