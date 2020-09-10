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≡ Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39841
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:14
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Об этом пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик УАЛИ сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, в программе президента предусмотрено посещение ряда предприятий региона.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4931
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:15
#1
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Цитата-/Костанайцы в это время сообщают "Нашей Газете", что на ул. Карбышева образовались пробки и связывают это с визитом Токаева./




А я связываю это с митингами в Белоруссии там люди дороги перекрывают а у нас пробки,совпадение? Не думаю)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19969
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:20
#2
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Ура! Товарищи!!!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13168
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:48
#3
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Цитата:
abaika95:
А я связываю это с митингами в Белоруссии там люди дороги перекрывают а у нас пробки,совпадение? Не думаю)

Это ты глупость сказал откровенную.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4931
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 14:04
#4
Комментарий проходит проверку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9273
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 14:16
#5
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Цитата:
drakon:
Ура!


а что случилось?
судя по отсутствию ментов в центре города и новой разметки,
по крайней мере в центре города,ничего.
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