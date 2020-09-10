Перефразировав старую песню после одного из громких заявлений Токаева в его Послании от 1 сентября, народ кинулся проверять свои накопления на сайте ЕНПФ. Портал пенсионного фонда из-за выросшего в 5 раз числа запросов, встал в ступор. Читать новость
Сложилось впечатление, мысли и намерения чиновников какие-то потусторонние от народа, вроде заботимся о вас, но на таких вот условиях. Хотите митинговать, только там за городом. Хотите открыть бизнес, пожалуйста, но мы вас обдерем как липу. Можем отдать накопления, но после пяти лямов,
Я не кинулся,чё там проверять то,считаю пенсионные взносы ещё одним налогом, плачу по минималке что бы отстали,в этой стране надеяться надо только на себя,а не на мифические пенсионные накопления которые 100 раз обесценятся до выхода на пенсию.
Про сложные проценты ничего не слышал? Сейчас в Экселе прикинул - 10000 со ставкой 5% годовых за 20 лет вырастают до 27000, то есть почти в три раза. А пенсионные каждый месяц увеличиваются за счет отчислений. Так что сетование на то что нужно 20 лет получать зарплату 150 тысяч - в корне неверно и вводит в заблуждение.
Victor Yang: Про сложные проценты ничего не слышал?
не слышал, я видел распечатку с цифрами. 20 лет назад не было отчислений в 10 000... в 1,5-2 000 они были. И 5% тоже не было. Витя, а сколько тебе пенсионный фонд выдал, после смены гражданства? Колись, давай) Возраст-то у нас примерно один.
yudjin: итя, а сколько тебе пенсионный фонд выдал, после смены гражданства?
Не всё так быстро. Я ещё гражданин РК. Цитата:
yudjin: 20 лет назад не было отчислений в 10 000... в 1,5-2 000 они были.
Вот именно! Откуда тогда средний счёт в ЕНПФ - 1 миллион? Сейчас ещё таблицу составил - при ежемесячных отчислениях 15 тысяч за 20 лет конечная сумма набегает 6 миллионов (при тех же 5% годовых с ежемесячной капитализацией)
Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
- 42 Queries | 60 Files Loaded: 572.26 Ko | Raw HTML: 88.48 Ko -