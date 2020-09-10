Отправлено: - 10:39

yudjin:

итя, а сколько тебе пенсионный фонд выдал, после смены гражданства?

yudjin:

20 лет назад не было отчислений в 10 000... в 1,5-2 000 они были.

[Исправлено: Victor Yang, 10.09.2020 - 10:49]

Цитата:Не всё так быстро. Я ещё гражданин РК.Цитата:Вот именно! Откуда тогда средний счёт в ЕНПФ - 1 миллион? Сейчас ещё таблицу составил - при ежемесячных отчислениях 15 тысяч за 20 лет конечная сумма набегает 6 миллионов (при тех же 5% годовых с ежемесячной капитализацией)