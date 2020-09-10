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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39838
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 09:41
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Перефразировав старую песню после одного из громких заявлений Токаева в его Послании от 1 сентября, народ кинулся проверять свои накопления на сайте ЕНПФ. Портал пенсионного фонда из-за выросшего в 5 раз числа запросов, встал в ступор.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13165
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 09:41
#1
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Цитата:
Поэтому, чтобы накопить предложенную сумму, моя ежемесячная зарплата все эти годы должна составлять 150 000. Поднимите руки те, кто официально имеет такую зарплату почти два десятка лет!

Источник:

Есть ещё начисляемые проценты. Поэтому совсем необязательно 20 лет получать по 150 тысяч, тем более что в начале 2000-х таких цифр вообще не было. Тут с математикой разобраться надо.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4077
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 09:45
#2
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Сложилось впечатление, мысли и намерения чиновников какие-то потусторонние от народа, вроде заботимся о вас, но на таких вот условиях. Хотите митинговать, только там за городом. Хотите открыть бизнес, пожалуйста, но мы вас обдерем как липу. Можем отдать накопления, но после пяти лямов,
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7433
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 09:46
#3
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Цитата:
Послании от 1 сентября, народ кинулся проверять свои накопления на сайте ЕНПФ. Портал пенсионного фонда из-за выросшего в 5 раз числа запросов встал в ступор.

Источник:

Я не кинулся,чё там проверять то,считаю пенсионные взносы ещё одним налогом, плачу по минималке что бы отстали,в этой стране надеяться надо только на себя,а не на мифические пенсионные накопления которые 100 раз обесценятся до выхода на пенсию.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6914
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 09:48
#4
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Цитата:
Victor Yang:

не смеши....те копейки инвестиционного дохода? А может ты вспомнишь, что были периоды когда фонд уходил в минуса своим бестолковым вложением и распоряжением... и с людей еще и вычитали.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7433
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 09:54
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Есть ещё начисляемые проценты.

Витя не смеши пож.какие проценты?
Что мешает сделать проценты как в норм банках,а не эти подачки 2-3%
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13165
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 10:10
#6
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Цитата:
yudjin:
те копейки инвестиционного дохода?

Про сложные проценты ничего не слышал? Сейчас в Экселе прикинул - 10000 со ставкой 5% годовых за 20 лет вырастают до 27000, то есть почти в три раза. А пенсионные каждый месяц увеличиваются за счет отчислений. Так что сетование на то что нужно 20 лет получать зарплату 150 тысяч - в корне неверно и вводит в заблуждение.

[Исправлено: Victor Yang, 10.09.2020 - 10:18]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6914
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 10:19
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Про сложные проценты ничего не слышал?

не слышал, я видел распечатку с цифрами.
20 лет назад не было отчислений в 10 000... в 1,5-2 000 они были. И 5% тоже не было.
Витя, а сколько тебе пенсионный фонд выдал, после смены гражданства? Колись, давай) Возраст-то у нас примерно один.

[Исправлено: yudjin, 10.09.2020 - 10:25]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13165
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 10:39
#8
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Цитата:
yudjin:
итя, а сколько тебе пенсионный фонд выдал, после смены гражданства?

Не всё так быстро. Я ещё гражданин РК.
Цитата:
yudjin:
20 лет назад не было отчислений в 10 000... в 1,5-2 000 они были.

Вот именно! Откуда тогда средний счёт в ЕНПФ - 1 миллион? Сейчас ещё таблицу составил - при ежемесячных отчислениях 15 тысяч за 20 лет конечная сумма набегает 6 миллионов (при тех же 5% годовых с ежемесячной капитализацией)

[Исправлено: Victor Yang, 10.09.2020 - 10:49]
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