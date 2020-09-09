Отправлено: - 21:25

- Мы установили их для эксперимента, лишь на одном перекрестке. Бюджетные средства на их приобретение не выделяли. Нет, их установка не связана с визитом президента в Костанай

Директор ТОО "Конгломерат KZ” Роман КАНАВА пояснил, что трахикарпус вырастили из обычных семян, которые фирме подарили в прошлом году.

Цитата:Ну кто, кто вам поверит? детский сад, ей богу... Ни днём раньше, ни днём позже, ни в каком другом месте... Ну смешно же?И какой это, интересно, эксперимент?... ботанический, архитектурно-строительный, медицинский, автодорожный... КАКОЙ?Ну взрослые же люди. Ну, скажите... как в любом доме к приезду гостей стараются навести порядок... пофиг, что все лето плевать хотели на разметку, пофиг, что улицы мели абы как, пофиг, что мусорные площадки во дворах погрязли в мусоре...Ну решили к гостям вылизать пару улиц и трассу... скажите честно, народ поймёт и простит...Цитата:Вот тут непонятно и требует уточнения... ЧТО подарили в прошлом году? Семена или пальмы?Как сказал знакомый агроном глядя на фото...Этим пальмам не меньше десяти лет, видно по стволу... пальма растет медленно.