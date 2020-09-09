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≡ От безоблачности до суточного ливня: как будет меняться погода в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39832
От безоблачности до суточного ливня: как будет меняться погода в Костанайской области
Отправлено: 09.09.20 - 22:01
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Четверг пройдет без осадков, небо будет безоблачным. В пятницу днем малооблачно, местами дожди с грозами. В субботу местами дождь будет лить в течение суток. На территории всей области 10-12 сентября ночью и утром ожидается туман.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19966
Re: От безоблачности до суточного ливня: как будет меняться...
Отправлено: 09.09.20 - 22:01
#1
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А как же - Пальмы?
Выдержат, такую погоду?... :lol: :-o ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5568
От безоблачности до суточного ливня: как будет меняться погода в Костанайской области
Отправлено: 09.09.20 - 23:15
#2
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Цитата:
drakon:
А как же - Пальмы? Выдержат, такую погоду?...

А куда она денется? ;-)
У меня на даче подобная лет 5-ть "сидит", правда ей и было при пересадке тоже года три.
Но выглядит побольше этих. Если тот же вид, до минус 18-ти должны выдерживать. :lol:
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