Отправлено: - 23:15

drakon:

А как же - Пальмы? Выдержат, такую погоду?...

Цитата:А куда она денется?У меня на даче подобная лет 5-ть "сидит", правда ей и было при пересадке тоже года три.Но выглядит побольше этих. Если тот же вид, до минус 18-ти должны выдерживать.