Нужен ли новый памятник Костанаю?

Отправлено: - 22:28

Тайна памятника раскрыта!

Точки над «i» в этих размышлениях расставили в городском отделе культуры. В следующем году в республике будут отмечать 180-летие нашего великого земляка – педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина. В связи с этим планируется установить памятник, причем не только в Костанае, но также в Алматы и в столице. В отделе культуры добавили, что сооружение монументального искусства будет устанавливаться за счет спонсорских средств. Отметим, что один памятник Ибраю Алтынсарину в Костанае уже есть: он находится около названной в его честь школы-интерната для одаренных детей, где был установлен в 1970 году.



Как вы считаете 2 памятника на одной улице на расстоянии в метров 300 это нормально?

Я думаю, что акимат молчал, потому что планировал соорудить что-то другое, но после возмущения горожан выбрали нейтральную фигуру, притянув будущий юбилей к установке сейчас.



Еще интересней то, что клумбы и брусчатку вокруг сделали только в прошлом году вместе со скандальной аркой... А теперь их разобрали, чтобы положить новую...