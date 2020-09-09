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≡ В МОН РК заявили о готовности к переводу обучения в школах в традиционный формат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39832
В МОН РК заявили о готовности к переводу обучения в школах в традиционный формат
Отправлено: 09.09.20 - 16:34
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В Министерстве образования и науки Казахстана считают, что вопрос о том, открывать школы или нет, должны решать местные исполнительные органы самостоятельно, исходя из эпидситуации в регионе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9270
Re: В МОН РК заявили о готовности к переводу обучения в школах в...
Отправлено: 09.09.20 - 16:34
#1
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раз готовы, то надо с понедельника начинать.
а то учителя разучатся, как учить школяров.
вот будет беда то.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
965
Re: В МОН РК заявили о готовности к переводу обучения в школах в...
Отправлено: 09.09.20 - 17:03
#2
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Цитата: //Ведомство направило предложения по возобновлению работы школ и ждёт решения главного санитарного врача страны,//

Интересно: почему "направляют" запрос сейчас, что ОНИ делали летом, не знали что осенью надо учить деток, что весеннее "крякание" повторится осенью??
Или полные БЕЗДАРИ или же( что вернее) элементарные "пересраховщики".
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6910
В МОН РК заявили о готовности к переводу обучения в школах в традиционный формат
Отправлено: 09.09.20 - 22:39
#3
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Цитата:
В Министерстве образования и науки Казахстана считают, что вопрос о том, открывать школы или нет, должны решать местные исполнительные органы самостоятельно

икота, икота иди на федота, с федота на якова, с якова на ...Нечитайло.
Каждый открещивается и не берет на себя ответственность... Министерство на акиматы, акиматы на сан врачей... Нечитайло - бог. От него будут зависеть тысячи школьников области, нервы родителей, головняк учителей и геморрой директоров!

[Исправлено: yudjin, 09.09.2020 - 22:40]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7479
Re: В МОН РК заявили о готовности к переводу обучения в школах в...
Отправлено: 09.09.20 - 22:56
#4
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Сегодня был с дочкой в школе. У нас школа позже начинается на 10 дней чем в КЗ. Поставили везде санитайзеры, маски обязательно, по крайней мере пока. Коридоры расчертили как дорогу, правостороннее движение. Дети будут постоянно в одном классе, учителя будут приходить теперь. И еще куча всяких нововведений. Но зато школа будет работать, и это радует.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
28
В МОН РК заявили о готовности к переводу обучения в школах в традиционный формат
Отправлено: 09.09.20 - 23:09
#5
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