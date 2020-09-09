Отправлено: - 22:39

В Министерстве образования и науки Казахстана считают, что вопрос о том, открывать школы или нет, должны решать местные исполнительные органы самостоятельно

[Исправлено: yudjin, 09.09.2020 - 22:40]

Цитата:икота, икота иди на федота, с федота на якова, с якова на ...Нечитайло.Каждый открещивается и не берет на себя ответственность... Министерство на акиматы, акиматы на сан врачей... Нечитайло - бог. От него будут зависеть тысячи школьников области, нервы родителей, головняк учителей и геморрой директоров!