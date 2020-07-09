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≡ Нужен ли новый памятник Костанаю?
 
 
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Куратор темы: yudjin
Голосование: Какой памятник вы хотели бы видеть перед аркой в Центральный сквер? 
Закончилось 22.07.2020 - 14:30:15
» Первому Президенту Н.А.Назарбаеву
1 %		 1.45 % (1)
» Губернатору А.П.Константиновичу
55 %		 55.07 % (38)
» Абаю Кунанбаеву
7 %		 7.25 % (5)
» Батыру на коне
5 %		 5.80 % (4)
» Современную инсталляцию
7 %		 7.25 % (5)
» Памятник вечным ценностям
23 %		 23.19 % (16)
Всего проголосовало: 69

drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19966
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.07.20 - 01:40
#16
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Так в честь одного дядьки,улицы и кучи
Посёлков,появились после его смерти.
Что ж,подождём немного... :-o
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19966
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 10.07.20 - 14:54
#17
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Ну и когда,памятник будет установлен?... 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9270
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 10.07.20 - 15:03
#18
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Цитата:
drakon:
Ну и когда,памятник будет установлен?..



как сделают.
не знали ведь какой памятник ставить.
всенародное голосование показало- основателю города.
если для переименования затоболовки в город тобыл десять поднятых рук хватило.
то уж больше 50 процентов "за" при больше шестидесяти проголосовавших
для памятника за глаза хватит.
так что придется немного подождать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4923
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 10.07.20 - 15:11
#19
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Цитата-/Так в честь одного дядьки,улицы и кучиПосёлков,появились после его смерти./




Нет начали ещё при жизни,потом по нарастающей)




Цитата-/всенародное голосование показало- основателю города./



Из этого "всенародного" надо отмести тех кто не в Казахстане живет,тех кто не в Костанае и в итоге памятник вечным ценностям победит а к вечным ценностям что относится? Правильно кууультура и художественные памятники поэзии и литературы в итоге памятник будет Абаю как основополагающему выразителю вечных ценностей и культуры Казахстанского народа)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6910
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 22:28
#20
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Тайна памятника раскрыта!
Точки над «i» в этих размышлениях расставили в городском отделе культуры. В следующем году в республике будут отмечать 180-летие нашего великого земляка – педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина. В связи с этим планируется установить памятник, причем не только в Костанае, но также в Алматы и в столице. В отделе культуры добавили, что сооружение монументального искусства будет устанавливаться за счет спонсорских средств. Отметим, что один памятник Ибраю Алтынсарину в Костанае уже есть: он находится около названной в его честь школы-интерната для одаренных детей, где был установлен в 1970 году.

Как вы считаете 2 памятника на одной улице на расстоянии в метров 300 это нормально?
Я думаю, что акимат молчал, потому что планировал соорудить что-то другое, но после возмущения горожан выбрали нейтральную фигуру, притянув будущий юбилей к установке сейчас.

Еще интересней то, что клумбы и брусчатку вокруг сделали только в прошлом году вместе со скандальной аркой... А теперь их разобрали, чтобы положить новую...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7479
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 22:38
#21
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Цитата:
abaika95:
смИшно

Конечно смешно, отменили бы вообще раз нафик не нужен. А сказки про спонсорские деньги - вообще, так умиляет))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7479
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 22:40
#22
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В голосовании надо добавить пункт "нафик не нужен там памятник, арки хватает" ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4923
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 22:40
#23
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По сути установив памятник Алтынсарину перед входной группой в центральном парке его делают главным символом города и области,зато без политики
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4923
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 22:41
#24
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Цитата-/сказки про спонсорские деньги - вообще, так умиляет))/




Думаете втихаря вместо спонсорских они бюджетные потратят?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7479
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 22:45
#25
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Цитата:
abaika95:
Думаете втихаря вместо спонсорских они бюджетные потратят?)

Не факт что втихаря. Перечислят гению-скульптору-универсалу рудненскому как за ремонт КПП на лексусе каком-нибудь или консультационные услуги садику. А мы потом услышим подробности после очередного коррупционного скандала :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13158
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 22:57
#26
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Цитата:
maxsaf:
А сказки про спонсорские деньги - вообще, так умиляет))

Не, не сказки. Сейчас у государства есть способ отъёма денег у предпринимателей - Рухани Жангыру. Вроде как бизнесмены сами хотят "подарить" что-нибудь населенному пункту.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7479
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 23:05
#27
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Цитата:
Victor Yang:

Да ни в жисть не поверю, что кто-то просто так с деньгами расстанется, не получив ничего взамен))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5568
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 23:09
#28
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Цитата:
maxsaf:
вообще, так умиляет))

Меня тоже умиляет, что в акимате есть отдел рэкета. Но нет банальной возможности оплатить услуги коммунальщиков, за ликвидацию аварий на объектах гос. сектора, акромя тендера. Да и ещё много чего, но это в другой раз ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7479
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 23:14
#29
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Цитата:
elektron:
Но нет банальной возможности оплатить услуги коммунальщиков, за ликвидацию аварий на объектах гос. сектора, акромя тендера.

Да не может такого быть, наверняка что-то предусмотрено для таких случаев, просто туда уже рука залезла и пошарилась там, задолго до аварии )) поэтому там пусто ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7479
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 23:16
#30
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Цитата:
elektron:
Меня тоже умиляет

Не, ну серьезно, как фигня бесполезная, или сомнительное что-то, что вызовет негодование народа - так спонсоры платят))
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