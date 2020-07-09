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Нужен ли новый памятник Костанаю?
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Куратор темы: yudjin
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Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.07.20 - 01:40
Так в честь одного дядьки,улицы и кучи
Посёлков,появились после его смерти.
Что ж,подождём немного...
Посёлков,появились после его смерти.
Что ж,подождём немного...
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 10.07.20 - 14:54
Ну и когда,памятник будет установлен?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9270
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 10.07.20 - 15:03
Цитата:
как сделают.
не знали ведь какой памятник ставить.
всенародное голосование показало- основателю города.
если для переименования затоболовки в город тобыл десять поднятых рук хватило.
то уж больше 50 процентов "за" при больше шестидесяти проголосовавших
для памятника за глаза хватит.
так что придется немного подождать.
drakon:
Ну и когда,памятник будет установлен?..
Ну и когда,памятник будет установлен?..
как сделают.
не знали ведь какой памятник ставить.
всенародное голосование показало- основателю города.
если для переименования затоболовки в город тобыл десять поднятых рук хватило.
то уж больше 50 процентов "за" при больше шестидесяти проголосовавших
для памятника за глаза хватит.
так что придется немного подождать.
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 10.07.20 - 15:11
Цитата-/Так в честь одного дядьки,улицы и кучиПосёлков,появились после его смерти./
Нет начали ещё при жизни,потом по нарастающей)
Цитата-/всенародное голосование показало- основателю города./
Из этого "всенародного" надо отмести тех кто не в Казахстане живет,тех кто не в Костанае и в итоге памятник вечным ценностям победит а к вечным ценностям что относится? Правильно кууультура и художественные памятники поэзии и литературы в итоге памятник будет Абаю как основополагающему выразителю вечных ценностей и культуры Казахстанского народа)
Нет начали ещё при жизни,потом по нарастающей)
Цитата-/всенародное голосование показало- основателю города./
Из этого "всенародного" надо отмести тех кто не в Казахстане живет,тех кто не в Костанае и в итоге памятник вечным ценностям победит а к вечным ценностям что относится? Правильно кууультура и художественные памятники поэзии и литературы в итоге памятник будет Абаю как основополагающему выразителю вечных ценностей и культуры Казахстанского народа)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6910
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 22:28
Тайна памятника раскрыта!
Точки над «i» в этих размышлениях расставили в городском отделе культуры. В следующем году в республике будут отмечать 180-летие нашего великого земляка – педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина. В связи с этим планируется установить памятник, причем не только в Костанае, но также в Алматы и в столице. В отделе культуры добавили, что сооружение монументального искусства будет устанавливаться за счет спонсорских средств. Отметим, что один памятник Ибраю Алтынсарину в Костанае уже есть: он находится около названной в его честь школы-интерната для одаренных детей, где был установлен в 1970 году.
Как вы считаете 2 памятника на одной улице на расстоянии в метров 300 это нормально?
Я думаю, что акимат молчал, потому что планировал соорудить что-то другое, но после возмущения горожан выбрали нейтральную фигуру, притянув будущий юбилей к установке сейчас.
Еще интересней то, что клумбы и брусчатку вокруг сделали только в прошлом году вместе со скандальной аркой... А теперь их разобрали, чтобы положить новую...
Точки над «i» в этих размышлениях расставили в городском отделе культуры. В следующем году в республике будут отмечать 180-летие нашего великого земляка – педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина. В связи с этим планируется установить памятник, причем не только в Костанае, но также в Алматы и в столице. В отделе культуры добавили, что сооружение монументального искусства будет устанавливаться за счет спонсорских средств. Отметим, что один памятник Ибраю Алтынсарину в Костанае уже есть: он находится около названной в его честь школы-интерната для одаренных детей, где был установлен в 1970 году.
Как вы считаете 2 памятника на одной улице на расстоянии в метров 300 это нормально?
Я думаю, что акимат молчал, потому что планировал соорудить что-то другое, но после возмущения горожан выбрали нейтральную фигуру, притянув будущий юбилей к установке сейчас.
Еще интересней то, что клумбы и брусчатку вокруг сделали только в прошлом году вместе со скандальной аркой... А теперь их разобрали, чтобы положить новую...
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 22:38
Цитата:
Конечно смешно, отменили бы вообще раз нафик не нужен. А сказки про спонсорские деньги - вообще, так умиляет))
abaika95:
смИшно
смИшно
Конечно смешно, отменили бы вообще раз нафик не нужен. А сказки про спонсорские деньги - вообще, так умиляет))
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 22:40
В голосовании надо добавить пункт "нафик не нужен там памятник, арки хватает" ))
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 22:40
По сути установив памятник Алтынсарину перед входной группой в центральном парке его делают главным символом города и области,зато без политики
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 22:41
Цитата-/сказки про спонсорские деньги - вообще, так умиляет))/
Думаете втихаря вместо спонсорских они бюджетные потратят?)
Думаете втихаря вместо спонсорских они бюджетные потратят?)
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 22:45
Цитата:
Не факт что втихаря. Перечислят гению-скульптору-универсалу рудненскому как за ремонт КПП на лексусе каком-нибудь или консультационные услуги садику. А мы потом услышим подробности после очередного коррупционного скандала
abaika95:
Думаете втихаря вместо спонсорских они бюджетные потратят?)
Думаете втихаря вместо спонсорских они бюджетные потратят?)
Не факт что втихаря. Перечислят гению-скульптору-универсалу рудненскому как за ремонт КПП на лексусе каком-нибудь или консультационные услуги садику. А мы потом услышим подробности после очередного коррупционного скандала
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13158
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 22:57
Цитата:
Не, не сказки. Сейчас у государства есть способ отъёма денег у предпринимателей - Рухани Жангыру. Вроде как бизнесмены сами хотят "подарить" что-нибудь населенному пункту.
maxsaf:
А сказки про спонсорские деньги - вообще, так умиляет))
А сказки про спонсорские деньги - вообще, так умиляет))
Не, не сказки. Сейчас у государства есть способ отъёма денег у предпринимателей - Рухани Жангыру. Вроде как бизнесмены сами хотят "подарить" что-нибудь населенному пункту.
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 23:05
Цитата:
Да ни в жисть не поверю, что кто-то просто так с деньгами расстанется, не получив ничего взамен))
Victor Yang:
Да ни в жисть не поверю, что кто-то просто так с деньгами расстанется, не получив ничего взамен))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5568
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 23:09
Цитата:
Меня тоже умиляет, что в акимате есть отдел рэкета. Но нет банальной возможности оплатить услуги коммунальщиков, за ликвидацию аварий на объектах гос. сектора, акромя тендера. Да и ещё много чего, но это в другой раз
maxsaf:
вообще, так умиляет))
вообще, так умиляет))
Меня тоже умиляет, что в акимате есть отдел рэкета. Но нет банальной возможности оплатить услуги коммунальщиков, за ликвидацию аварий на объектах гос. сектора, акромя тендера. Да и ещё много чего, но это в другой раз
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 23:14
Цитата:
Да не может такого быть, наверняка что-то предусмотрено для таких случаев, просто туда уже рука залезла и пошарилась там, задолго до аварии )) поэтому там пусто ))
elektron:
Но нет банальной возможности оплатить услуги коммунальщиков, за ликвидацию аварий на объектах гос. сектора, акромя тендера.
Но нет банальной возможности оплатить услуги коммунальщиков, за ликвидацию аварий на объектах гос. сектора, акромя тендера.
Да не может такого быть, наверняка что-то предусмотрено для таких случаев, просто туда уже рука залезла и пошарилась там, задолго до аварии )) поэтому там пусто ))
Нужен ли новый памятник Костанаю?
Отправлено: 09.09.20 - 23:16
Цитата:
Не, ну серьезно, как фигня бесполезная, или сомнительное что-то, что вызовет негодование народа - так спонсоры платят))
elektron:
Меня тоже умиляет
Меня тоже умиляет
Не, ну серьезно, как фигня бесполезная, или сомнительное что-то, что вызовет негодование народа - так спонсоры платят))
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