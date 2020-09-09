Отправлено: - 11:00

сайлау курманов:

Это же мои деньги,не халявные или с прибыли, о каком налоге идёт речь,

Цитата:-заплати со своего заработка - подоходный налог, пенсионный,потом с пенсионных денег еще раз подоходный!даже после этого если вложил в жилье продать ты его не можешь. распоряжаться только куда скажут.Бандитизм и мошенничество в государственной "псевдозаконной" обертке!Дань, десятина, называйте как хотите, но только не помощь.