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Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить казахстанцы
Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить казахстанцы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39830
Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить казахстанцы
Отправлено: 09.09.20 - 10:40
Согласно действующему налоговому законодательству к доходам, облагаемым индивидуальным подоходным налогом, относятся также выплаты, осуществляемые единым накопительным пенсионным фондом из пенсионных накоплений налогоплательщиков.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4072
Re: Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить...
Отправлено: 09.09.20 - 10:40
Это же мои деньги,не халявные или с прибыли, о каком налоге идёт речь,
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 508
Re: Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить...
Отправлено: 09.09.20 - 11:00
Цитата:
-заплати со своего заработка - подоходный налог, пенсионный,
потом с пенсионных денег еще раз подоходный!
даже после этого если вложил в жилье продать ты его не можешь. распоряжаться только куда скажут.
Бандитизм и мошенничество в государственной "псевдозаконной" обертке!
Дань, десятина, называйте как хотите, но только не помощь.
сайлау курманов:
Это же мои деньги,не халявные или с прибыли, о каком налоге идёт речь,
Это же мои деньги,не халявные или с прибыли, о каком налоге идёт речь,
-заплати со своего заработка - подоходный налог, пенсионный,
потом с пенсионных денег еще раз подоходный!
даже после этого если вложил в жилье продать ты его не можешь. распоряжаться только куда скажут.
Бандитизм и мошенничество в государственной "псевдозаконной" обертке!
Дань, десятина, называйте как хотите, но только не помощь.
Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить казахстанцы
Отправлено: 09.09.20 - 11:06
Цитата:
Зарплата тоже твоя, но налог ты с нее платишь. Пенсионные деньги при начислении налогом не облагаются - они облагаются при изъятии.
Удивляюсь сколько много людей, не знающих элементарного. В Инстаграме большой вой стоял по этому поводу.
сайлау курманов:
Это же мои деньги,не халявные или с прибыли, о каком налоге идёт речь,
Это же мои деньги,не халявные или с прибыли, о каком налоге идёт речь,
Зарплата тоже твоя, но налог ты с нее платишь. Пенсионные деньги при начислении налогом не облагаются - они облагаются при изъятии.
Удивляюсь сколько много людей, не знающих элементарного. В Инстаграме большой вой стоял по этому поводу.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3649
Re: Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить...
Отправлено: 09.09.20 - 11:40
По сути правильно, когда со своей з/п исчисляется налог, то облагаемая сумма за минусом пенсионных отчислений.
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 27
Re: Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить...
Отправлено: 09.09.20 - 14:04
Что то все забыли о том что наши деньги приносят баснословные прибыли пенсионному фонду! И живут они далеко не безбедно, я бы сказал даже богато. А что они производят? кто позволил им так распоряжаться деньгами вкладчиков? А теперь ещё и проценты с наших сумм снять хотят. Полная НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить казахстанцы
Отправлено: 09.09.20 - 17:10
Цитата:
Да почему несправедливость? Вы когда зарплату получаете, налоги платите? Платите. А сумма, которая идёт в пенсионный фонд, налогом НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. А при изъятии - облагается. То что они зарабатывают - часть идёт и вкладчикам. Конечно, процент в ЕНПФ меньше чем в банке.
Tenkisch:
А теперь ещё и проценты с наших сумм снять хотят. Полная НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!
А теперь ещё и проценты с наших сумм снять хотят. Полная НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Да почему несправедливость? Вы когда зарплату получаете, налоги платите? Платите. А сумма, которая идёт в пенсионный фонд, налогом НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. А при изъятии - облагается. То что они зарабатывают - часть идёт и вкладчикам. Конечно, процент в ЕНПФ меньше чем в банке.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1727
Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить казахстанцы
Отправлено: 09.09.20 - 17:54
Цитата:
Сумма подоходного надога изымается из заработной платы без изъятий.
Это двойная мзда, не путай людей Виктор
[Исправлено: Горожанин_kst, 09.09.2020 - 18:28]
Victor Yang:
Сумма подоходного надога изымается из заработной платы без изъятий.
Это двойная мзда, не путай людей Виктор
[Исправлено: Горожанин_kst, 09.09.2020 - 18:28]
Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить казахстанцы
Отправлено: 09.09.20 - 18:47
Цитата:
Ты сам запутался. Сумма ОПВ налогами не облагается при начислении. Можешь у любого бухгалтера узнать. При начислении 100000 тенге, налогооблагаемая сумма будет 100000-10000(опв)-42500(мзп)=47500,налог - 4750. Никаких двойных налогов. Налог уже берётся при изъятии из ЕНПФ, будь то пенсионный возраст, смена гражданства или наследство.
Горожанин_kst:
Сумма подоходного надога изымается из заработной платы без изъятий. Это двойная мзда, не путай людей Виктор
Сумма подоходного надога изымается из заработной платы без изъятий. Это двойная мзда, не путай людей Виктор
Ты сам запутался. Сумма ОПВ налогами не облагается при начислении. Можешь у любого бухгалтера узнать. При начислении 100000 тенге, налогооблагаемая сумма будет 100000-10000(опв)-42500(мзп)=47500,налог - 4750. Никаких двойных налогов. Налог уже берётся при изъятии из ЕНПФ, будь то пенсионный возраст, смена гражданства или наследство.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9268
Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить казахстанцы
Отправлено: 09.09.20 - 19:03
Цитата:
Со 100000 пенсионные 10000 тысяч.
Если бы было 100-10-42,5=37500 - налог 3750, то тогда было бы да.
Но в 47500 пенсионных 10000 лежат,
И они обложены налогом.
[Исправлено: alex_60, 09.09.2020 - 19:04]
Victor Yang:
Со 100000 пенсионные 10000 тысяч.
Если бы было 100-10-42,5=37500 - налог 3750, то тогда было бы да.
Но в 47500 пенсионных 10000 лежат,
И они обложены налогом.
[Исправлено: alex_60, 09.09.2020 - 19:04]
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