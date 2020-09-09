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≡ Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить казахстанцы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39830
Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить казахстанцы
Отправлено: 09.09.20 - 10:40
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Согласно действующему налоговому законодательству к доходам, облагаемым индивидуальным подоходным налогом, относятся также выплаты, осуществляемые единым накопительным пенсионным фондом из пенсионных накоплений налогоплательщиков.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4072
Re: Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить...
Отправлено: 09.09.20 - 10:40
#1
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Это же мои деньги,не халявные или с прибыли, о каком налоге идёт речь,
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
508
Re: Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить...
Отправлено: 09.09.20 - 11:00
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Это же мои деньги,не халявные или с прибыли, о каком налоге идёт речь,


-заплати со своего заработка - подоходный налог, пенсионный,
потом с пенсионных денег еще раз подоходный!
даже после этого если вложил в жилье продать ты его не можешь. распоряжаться только куда скажут.
Бандитизм и мошенничество в государственной "псевдозаконной" обертке!
Дань, десятина, называйте как хотите, но только не помощь.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13154
Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить казахстанцы
Отправлено: 09.09.20 - 11:06
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Это же мои деньги,не халявные или с прибыли, о каком налоге идёт речь,

Зарплата тоже твоя, но налог ты с нее платишь. Пенсионные деньги при начислении налогом не облагаются - они облагаются при изъятии.
Удивляюсь сколько много людей, не знающих элементарного. В Инстаграме большой вой стоял по этому поводу.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3649
Re: Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить...
Отправлено: 09.09.20 - 11:40
#4
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По сути правильно, когда со своей з/п исчисляется налог, то облагаемая сумма за минусом пенсионных отчислений.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
27
Re: Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить...
Отправлено: 09.09.20 - 14:04
#5
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Что то все забыли о том что наши деньги приносят баснословные прибыли пенсионному фонду! И живут они далеко не безбедно, я бы сказал даже богато. А что они производят? кто позволил им так распоряжаться деньгами вкладчиков? А теперь ещё и проценты с наших сумм снять хотят. Полная НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13154
Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить казахстанцы
Отправлено: 09.09.20 - 17:10
#6
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Цитата:
Tenkisch:
А теперь ещё и проценты с наших сумм снять хотят. Полная НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Да почему несправедливость? Вы когда зарплату получаете, налоги платите? Платите. А сумма, которая идёт в пенсионный фонд, налогом НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. А при изъятии - облагается. То что они зарабатывают - часть идёт и вкладчикам. Конечно, процент в ЕНПФ меньше чем в банке.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1727
Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить казахстанцы
Отправлено: 09.09.20 - 17:54
#7
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Цитата:
Victor Yang:

Сумма подоходного надога изымается из заработной платы без изъятий.
Это двойная мзда, не путай людей Виктор

[Исправлено: Горожанин_kst, 09.09.2020 - 18:28]
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