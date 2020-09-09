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$2 млн за пересмотр приговора - Жена Ахметбека Ахметжанова обвинила в коррупции экс-замакима Актюбинской области
$2 млн за пересмотр приговора - Жена Ахметбека Ахметжанова обвинила в коррупции экс-замакима Актюбинской области
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