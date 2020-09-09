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≡ $2 млн за пересмотр приговора - Жена Ахметбека Ахметжанова обвинила в коррупции экс-замакима Актюбинской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39830
$2 млн за пересмотр приговора - Жена Ахметбека Ахметжанова обвинила в коррупции экс-замакима Актюбинской области
Отправлено: 09.09.20 - 15:47
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Бывшего заместителя акима Актюбинской области обвиняют по трём статьям - "Мошенничество", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем" и "Подстрекательство к даче взятки".
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4072
Re: $2 млн за пересмотр приговора - Жена Ахметбека Ахметжанова...
Отправлено: 09.09.20 - 15:47
#1
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Каждый день новости всё круче, пойду пива и чипсов наберу, наверняка на других площадках по подробней расскажут...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6906
Re: $2 млн за пересмотр приговора - Жена Ахметбека Ахметжанова...
Отправлено: 09.09.20 - 16:17
#2
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Вот это суммы... это тебе не мелочь по карманам тырить...
Ох, уж эта удивительная семейка рестораторов...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
964
Re: $2 млн за пересмотр приговора - Жена Ахметбека Ахметжанова...
Отправлено: 09.09.20 - 16:33
#3
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Просто удивительно: а как же спец.проверки при назначении на высокие должности??
Не гос.служащие , а какие то РЕШАЛЫ - наследники Остапа Бендера!!
Браво, с такими кадрами и с такими талантами , не то что в тридцатку, а прямиком в тройку развитых стран мира - потесним старушку Европу.
Правда, итог - ЖО.А полная, и так кстати они и РАБОТАЮТ на своей основной государственной работе, поэтому и наше государство в такой же позиции.

Цитата:
yudjin:
семейка рестораторов...


Удивительное рядом - вроде все там "прожённые", крым-рым прошедшие, сплошь видные гос.служащие и "крутые" предприниматели - а развели их, элементарно на два ляма американских тенге, как простых лохов: и КТО - какой то провинциальный актюбинский катала. О"Генри отдыхает.
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a
§ avisa
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
09.11.12
Сообщений:
15
Re: $2 млн за пересмотр приговора - Жена Ахметбека Ахметжанова...
Отправлено: 09.09.20 - 16:47
#4
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Почему никто не задался вопросом, откуда у них столько денег взялось?
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
923
$2 млн за пересмотр приговора - Жена Ахметбека Ахметжанова обвинила в коррупции экс-замакима Актюбинской области
Отправлено: 09.09.20 - 16:47
#5
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Подождите-подождите! А почему жену и брата Ахметжановых не задержали? Это разве не взятка должностному лицу? И откуда у них такие средства после конфискации имущества?

И получается, нашли кому дать-то в итоге? Экс-аким отсидел 3,5 года из 13.

[Исправлено: Тот самый, 09.09.2020 - 16:59]
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Volonter
§ Volonter
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.04.13
Сообщений:
1469
Re: $2 млн за пересмотр приговора - Жена Ахметбека Ахметжанова...
Отправлено: 09.09.20 - 16:55
#6
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Поддерживаю мысль Того самого! Т.е. Ахметжановы жалуются, что дали взятку, а им не помогли? Что за бред??? Другой разговор если бы с них вымогали - тогда бы меченные купюры, прослушка телефонов и все дела! А тут открытая дача взятки! Мысль обратиться к антикоррупционщикам вонзникла же не после того, как предложили за деньги решить вопрос, а после того как это не прокатило! Наглости их предела нет...
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
508
Re: $2 млн за пересмотр приговора - Жена Ахметбека Ахметжанова...
Отправлено: 09.09.20 - 17:32
#7
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а где же степной абай, который скажет, что это нормально) и что вон у соседей к примеру был полковник захарченко - 300 лямов евро украл)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3649
Re: $2 млн за пересмотр приговора - Жена Ахметбека Ахметжанова...
Отправлено: 09.09.20 - 17:39
#8
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Вор судится с мошенником :lol: :lol: :lol:
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
508
Re: $2 млн за пересмотр приговора - Жена Ахметбека Ахметжанова...
Отправлено: 09.09.20 - 17:40
#9
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Цитата:
peshexod:
Вор судится с мошенником

есть версия, что и судьи в теме :lol:
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