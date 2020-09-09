Отправлено: - 16:33

yudjin:

семейка рестораторов...

Просто удивительно: а как же спец.проверки при назначении на высокие должности??Не гос.служащие , а какие то РЕШАЛЫ - наследники Остапа Бендера!!Браво, с такими кадрами и с такими талантами , не то что в тридцатку, а прямиком в тройку развитых стран мира - потесним старушку Европу.Правда, итог - ЖО.А полная, и так кстати они и РАБОТАЮТ на своей основной государственной работе, поэтому и наше государство в такой же позиции.Цитата:Удивительное рядом - вроде все там "прожённые", крым-рым прошедшие, сплошь видные гос.служащие и "крутые" предприниматели - а развели их, элементарно на два ляма американских тенге, как простых лохов: и КТО - какой то провинциальный актюбинский катала. О"Генри отдыхает.