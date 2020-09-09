Прогноз на 5 дней
пасмурно+22°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 33% влажность
  • Ю-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Palm-street не для президента? - Почему "выросли" пальмы в Костанае, объяснили в городском отделе ЖКХ
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39830
Palm-street не для президента? - Почему "выросли" пальмы в Костанае, объяснили в городском отделе ЖКХ
Отправлено: 09.09.20 - 16:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три деревянные кадушки с пальмами появились на перекрестке улиц Бородина-Тауелсиздик вечером 8 сентября. Точнее, это трахикарпус - растение семейства пальмовых. Для севера Казахстана это растение, прямо скажем, нетрадиционное.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4920
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 16:40
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сказать что едет президент поэтому и поставили пальмы это получается выдать маршрут его передвижения, что для всяких шизиков красная тряпка,сказать что не для президента, тогда получается везде надо ставить эти пальмы)

А один активист-калаЛИЗАТОР (от слова кала-город) сейчас скажет что пальмы неркасивые как и кронированые деревья)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
964
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 16:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


Давайте просто заключим пари: простоят ли они до КОНЦА сентября и потом будет всё ясно. Главное ведь: ПРОКУКАРЕКАТЬ.
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3649
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 16:58
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши властители будут делать вид, что всё красиво, а Президент будет делать вид, что верит.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4920
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 17:04
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Давайте просто заключим пари: простоят ли они до КОНЦА сентября и потом будет всё ясно./



К концу сентября погода плохая,по ночам до +4 доходит,не факт что ботаники не выразят обеспокоенность о морозостойкости растения и не уберут его) так что спор будет не объективным)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 572.26 Ko | Raw HTML: 76.84 Ko -