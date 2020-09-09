Re: В МОН РК заявили о готовности к переводу обучения в школах в...

Отправлено: - 17:03

Цитата: //Ведомство направило предложения по возобновлению работы школ и ждёт решения главного санитарного врача страны,//



Интересно: почему "направляют" запрос сейчас, что ОНИ делали летом, не знали что осенью надо учить деток, что весеннее "крякание" повторится осенью??

Или полные БЕЗДАРИ или же( что вернее) элементарные "пересраховщики".