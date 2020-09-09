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≡ В МОН РК заявили о готовности к переводу обучения в школах в традиционный формат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39830
В МОН РК заявили о готовности к переводу обучения в школах в традиционный формат
Отправлено: 09.09.20 - 16:34
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В Министерстве образования и науки Казахстана считают, что вопрос о том, открывать школы или нет, должны решать местные исполнительные органы самостоятельно, исходя из эпидситуации в регионе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9267
Re: В МОН РК заявили о готовности к переводу обучения в школах в...
Отправлено: 09.09.20 - 16:34
#1
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раз готовы, то надо с понедельника начинать.
а то учителя разучатся, как учить школяров.
вот будет беда то.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
964
Re: В МОН РК заявили о готовности к переводу обучения в школах в...
Отправлено: 09.09.20 - 17:03
#2
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Цитата: //Ведомство направило предложения по возобновлению работы школ и ждёт решения главного санитарного врача страны,//

Интересно: почему "направляют" запрос сейчас, что ОНИ делали летом, не знали что осенью надо учить деток, что весеннее "крякание" повторится осенью??
Или полные БЕЗДАРИ или же( что вернее) элементарные "пересраховщики".
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