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Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39830
Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 11:41
Отдельные ограничительные меры и локдауны выходного дня будут сохранены в Казахстане, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1693
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 11:41
Почему тогда бы сразу не выплачивать малому бизнесу в сфере торговли и услуг компенсации за простой в выходные дни?
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 11:55
с какой целью господин цой смотрит на решения швейцарии? для страны мнение этих господ является первоочередно важным и определяющим? сами определиться со своим статусом уже не могут?) или ноль-первый в альпийских лугах опять в гостях..
только чей-либо "одобрян" всегда нужен?)
система здравоохранения затрещала по швам. поэтому закроем людей в домах.. браво)
только чей-либо "одобрян" всегда нужен?)
система здравоохранения затрещала по швам. поэтому закроем людей в домах.. браво)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13154
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 12:00
Цитата:
А разве учиться на чужих ошибках плохо? Лучше понемногу вводить ограничения длительное время, чем потом опять весенний сценарий повторять.
директор пляжа:
с какой целью господин цой смотрит на решения швейцарии?
с какой целью господин цой смотрит на решения швейцарии?
А разве учиться на чужих ошибках плохо? Лучше понемногу вводить ограничения длительное время, чем потом опять весенний сценарий повторять.
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 12:06
Цитата-/с какой целью господин цой смотрит на решения швейцарии? для страны мнение этих господ является первоочередно важным и определяющим?/
Директор пляжа опять не понимает что такое пример и сравнение.....) Обьясняю опять доступно
Есть швейцарский пляж и на него не пускают людей из других стран если они не прошли карантин,но Петю из нашей страны пускают,потомучто директор швейцарского пляжа знает что в нашей стране эпидем обстановка нормализировалась и у нас не болеют так сильно как везде)
На таком доступном примере дети,можно усвоить что если в центре Европы нашего Петю пускают на пляж а других нет, то мы все делаем правильно! Верной дорогой идём товарищи!
Директор пляжа опять не понимает что такое пример и сравнение.....) Обьясняю опять доступно
Есть швейцарский пляж и на него не пускают людей из других стран если они не прошли карантин,но Петю из нашей страны пускают,потомучто директор швейцарского пляжа знает что в нашей стране эпидем обстановка нормализировалась и у нас не болеют так сильно как везде)
На таком доступном примере дети,можно усвоить что если в центре Европы нашего Петю пускают на пляж а других нет, то мы все делаем правильно! Верной дорогой идём товарищи!
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 12:56
Цитата:
солидарен в этой части, но только вот почему то они не перенимают опыт чужих ошибок, а предшествующие постепенным ограничениям шел ряд маразматичных ограничений, повторять нелогичные и вредящие народу решения и ограничения, принимать реформы и "показушно" работать над решением проблем системы.
Сейчас наглядно можно посмотреть кто справился. Чьи дети учатся и предприниматели работают, а чьи нет.
Victor Yang:
А разве учиться на чужих ошибках плохо? Лучше понемногу вводить ограничения длительное время, чем потом опять весенний сценарий повторять.
А разве учиться на чужих ошибках плохо? Лучше понемногу вводить ограничения длительное время, чем потом опять весенний сценарий повторять.
солидарен в этой части, но только вот почему то они не перенимают опыт чужих ошибок, а предшествующие постепенным ограничениям шел ряд маразматичных ограничений, повторять нелогичные и вредящие народу решения и ограничения, принимать реформы и "показушно" работать над решением проблем системы.
Сейчас наглядно можно посмотреть кто справился. Чьи дети учатся и предприниматели работают, а чьи нет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 19963
Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 13:10
Цитата:
Наши дети учатся, в школе...
директор пляжа:
Чьи дети учатся и предприниматели работают, а чьи нет.
Чьи дети учатся и предприниматели работают, а чьи нет.
Наши дети учатся, в школе...
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 13:15
Цитата:
для степных постояльцев информативно сообщаю, что сказанные слова господином цоем и без абайской воды просты понятны, а если широко откроешь глаза, то внимательно прочитаешь вопрос "с какой целью цой смотрит на швейцарию?"
"мы живем в самой прекрасной стране на свете" должен быть лозунг любого чиновника, а не вот это вот все с деловыми якобы комментариями об положительном отзыве другой страны, мол посморите сама швейцария нас превознясла.. тьф где мы а где они. синдром абая видимо. приболел наверно или укусили.
abaika95: Директор пляжа опять не понимает что такое пример и сравнение.....)Обьясняю опять доступно
для степных постояльцев информативно сообщаю, что сказанные слова господином цоем и без абайской воды просты понятны, а если широко откроешь глаза, то внимательно прочитаешь вопрос "с какой целью цой смотрит на швейцарию?"
"мы живем в самой прекрасной стране на свете" должен быть лозунг любого чиновника, а не вот это вот все с деловыми якобы комментариями об положительном отзыве другой страны, мол посморите сама швейцария нас превознясла.. тьф где мы а где они. синдром абая видимо. приболел наверно или укусили.
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 13:16
Цитата:
а наши порно смотрят на уроках. з-зависть.
drakon:
Наши дети учатся, в школе...
Наши дети учатся, в школе...
а наши порно смотрят на уроках. з-зависть.
Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 13:33
Цитата-/с какой целью цой смотрит на швейцарию?""мы живем в самой прекрасной стране на свете" должен быть лозунг любого чиновника/
Господи я думал ты просто тонкий тролль а ты оказывается реально не вкуриваешь суть)) дело труба как говорится и мои полномочия всё)
Господи я думал ты просто тонкий тролль а ты оказывается реально не вкуриваешь суть)) дело труба как говорится и мои полномочия всё)
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 13:38
Цитата:
обратно в родную клинику?) или в степь подальше?)
abaika95:
и мои полномочия всё
и мои полномочия всё
обратно в родную клинику?) или в степь подальше?)
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 13:40
Цитата:
ну зачем так сразу, можно и по имени
abaika95:
Господи
Господи
ну зачем так сразу, можно и по имени
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 31
Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 17:00
Ну сколько можно заниматься этой ерундой? По выходным вирус активизируется сильнее? Задолбали!!
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