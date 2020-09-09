Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...

Отправлено: - 16:40

Сказать что едет президент поэтому и поставили пальмы это получается выдать маршрут его передвижения, что для всяких шизиков красная тряпка,сказать что не для президента, тогда получается везде надо ставить эти пальмы)



А один активист-калаЛИЗАТОР (от слова кала-город) сейчас скажет что пальмы неркасивые как и кронированые деревья)