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В Костанайской области ждут приезда президента РК?
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 39823
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 04.09.20 - 15:24
Жители микрорайона Северный села Заречное Костанайского района распространяют видео, которое, по мнению авторов, свидетельствует о подготовке к визиту главы государства.
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В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 05.09.20 - 13:13
Цитата:
Полизайло.... мимо твой подлиз.... Всё это планировалось еще до явления Архимеда кустанайскому народу... Да, частично реализовано при нём..но видно через одно место...в аэропорту подвалы тонут в воде, на набережную без слез не взглянешь, что на одну, что на другую... а о постройке Куная как до Берлина на корачках...
Так что давай другие подлизоны. Можно еще 2 памятника самого глупого освоения бюджета вспомнить... никчемные надземные переходы за более чем 250 миллионов...а в остальном.. замыливание глаз заборами, низкокачественным ремонтом дорог и дворов и батыризация с онаниз...т.е.ономастией.
abaika95:
Даа новая набережная и микрорайоны аэропорт с кунаем это преступление века!
Даа новая набережная и микрорайоны аэропорт с кунаем это преступление века!
Полизайло.... мимо твой подлиз.... Всё это планировалось еще до явления Архимеда кустанайскому народу... Да, частично реализовано при нём..но видно через одно место...в аэропорту подвалы тонут в воде, на набережную без слез не взглянешь, что на одну, что на другую... а о постройке Куная как до Берлина на корачках...
Так что давай другие подлизоны. Можно еще 2 памятника самого глупого освоения бюджета вспомнить... никчемные надземные переходы за более чем 250 миллионов...а в остальном.. замыливание глаз заборами, низкокачественным ремонтом дорог и дворов и батыризация с онаниз...т.е.ономастией.
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 05.09.20 - 13:18
А на полях, брусчатку - уложили, уже?
При Назарбаеве - укладывали...
При Назарбаеве - укладывали...
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 05.09.20 - 13:53
Цитата-/Полизайло.... мимо твой подлиз.... Всё это планировалось еще до явления Архимеда кустанайскому народу../
Аааааа калаЛИЗАТОР(от слова кала-город) и бабушка-садовод в одном лице в курсе всего,казалось бы вроде не таксист,ну ладно)
Раз все запланировано заранее при "святых" акимах
Значит и переходы и колеса и заборы и ономастика запланирована заранее,набережная и аэропорт тоже были запланированы заранее с теми же косяками,можешь дружку пирожку Кулагину открытку послать,спасибо за заботу что все заранее запланировал,дальновидный) посмотрим как Кулагин новый кунай распланировал)
Аааааа калаЛИЗАТОР(от слова кала-город) и бабушка-садовод в одном лице в курсе всего,казалось бы вроде не таксист,ну ладно)
Раз все запланировано заранее при "святых" акимах
Значит и переходы и колеса и заборы и ономастика запланирована заранее,набережная и аэропорт тоже были запланированы заранее с теми же косяками,можешь дружку пирожку Кулагину открытку послать,спасибо за заботу что все заранее запланировал,дальновидный) посмотрим как Кулагин новый кунай распланировал)
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 05.09.20 - 14:24
Комментарий удален модератором.
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 05.09.20 - 14:34
Комментарий удален модератором.
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 05.09.20 - 19:14
Цитата:
Ну почему же подлиз? Правильно говорит, набережная развалилась и поползла в Тобол, микрорайон Аэропорт жильцы ненавидят за плесень
и постоянные моря на дорогах после каждого дождя.
Про Кунай не в курсе - там землю кому надо продал, или что?
yudjin:Полизайло.... мимо твой подлиз.... Всё это планировалось еще до явления Архимеда
Ну почему же подлиз? Правильно говорит, набережная развалилась и поползла в Тобол, микрорайон Аэропорт жильцы ненавидят за плесень
и постоянные моря на дорогах после каждого дождя.
Про Кунай не в курсе - там землю кому надо продал, или что?
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 05.09.20 - 19:28
Цитата:
А вы думали, что земля продана тем, кому не надо?
самый умный:
Про Кунай не в курсе - там землю кому надо продал, или что?
Про Кунай не в курсе - там землю кому надо продал, или что?
А вы думали, что земля продана тем, кому не надо?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.06.19
- Сообщений:
- 2
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 07.09.20 - 03:55
А кто такой этот "ученый"?
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 07.09.20 - 12:59
Цитата:
Что думал я - не важно.
Важно, что думают по этому поводу антикоррупционщики
Козлов я:А вы думали, что земля продана тем, кому не надо?
Что думал я - не важно.
Важно, что думают по этому поводу антикоррупционщики
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 09.09.20 - 13:37
Ну что там, форум строителей приехал? А то жалко рабочих- все коленки себе истерли, рисуя разметку в городе. Там тоже строители будут проезжать? И полицейские их почему-то охраняют на перекрестках и остановках. Наверно опасные они, эти строители...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9263
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 09.09.20 - 14:08
Цитата:
учения это.
на случай ядерной войны.
Козлов я:
И полицейские их почему-то охраняют на перекрестках и остановках
И полицейские их почему-то охраняют на перекрестках и остановках
учения это.
на случай ядерной войны.
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 09.09.20 - 14:11
Цитата:
Оооо! До сих пор,разметку рисуют - вручную?...
Козлов я:
А то жалко рабочих- все коленки себе истерли, рисуя разметку в городе.
А то жалко рабочих- все коленки себе истерли, рисуя разметку в городе.
Оооо! До сих пор,разметку рисуют - вручную?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9263
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 09.09.20 - 14:14
Цитата:
ручная работа всегда в цене.
это искусство, высокохудожественное..
drakon:
вручную?..
вручную?..
ручная работа всегда в цене.
это искусство, высокохудожественное..
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 09.09.20 - 14:19
Цитата:
Согласен. Но надолго ли хватит,
этих, полосок-разметок?...
alex_60:
это искусство, высокохудожественное..
это искусство, высокохудожественное..
Согласен. Но надолго ли хватит,
этих, полосок-разметок?...
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