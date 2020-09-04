Отправлено: - 19:14

yudjin:Полизайло.... мимо твой подлиз.... Всё это планировалось еще до явления Архимеда



Цитата:Ну почему же подлиз? Правильно говорит, набережная развалилась и поползла в Тобол, микрорайон Аэропорт жильцы ненавидят за плесеньи постоянные моря на дорогах после каждого дождя.Про Кунай не в курсе - там землю кому надо продал, или что?