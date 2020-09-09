Отправлено: - 12:56

Victor Yang:

А разве учиться на чужих ошибках плохо? Лучше понемногу вводить ограничения длительное время, чем потом опять весенний сценарий повторять.

Цитата:солидарен в этой части, но только вот почему то они не перенимают опыт чужих ошибок, а предшествующие постепенным ограничениям шел ряд маразматичных ограничений, повторять нелогичные и вредящие народу решения и ограничения, принимать реформы и "показушно" работать над решением проблем системы.Сейчас наглядно можно посмотреть кто справился. Чьи дети учатся и предприниматели работают, а чьи нет.