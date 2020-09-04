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≡ В Костанайской области ждут приезда президента РК?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39823
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 04.09.20 - 15:24
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Жители микрорайона Северный села Заречное Костанайского района распространяют видео, которое, по мнению авторов, свидетельствует о подготовке к визиту главы государства.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6905
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 05.09.20 - 13:13
#30
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Цитата:
abaika95:
Даа новая набережная и микрорайоны аэропорт с кунаем это преступление века!

Полизайло.... мимо твой подлиз.... Всё это планировалось еще до явления Архимеда кустанайскому народу... Да, частично реализовано при нём..но видно через одно место...в аэропорту подвалы тонут в воде, на набережную без слез не взглянешь, что на одну, что на другую... а о постройке Куная как до Берлина на корачках...
Так что давай другие подлизоны. ;-) Можно еще 2 памятника самого глупого освоения бюджета вспомнить... никчемные надземные переходы за более чем 250 миллионов...а в остальном.. замыливание глаз заборами, низкокачественным ремонтом дорог и дворов и батыризация с онаниз...т.е.ономастией.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19961
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 05.09.20 - 13:18
#31
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А на полях, брусчатку - уложили, уже?
При Назарбаеве - укладывали... :lol: :-P
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4909
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 05.09.20 - 13:53
#32
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Цитата-/Полизайло.... мимо твой подлиз.... Всё это планировалось еще до явления Архимеда кустанайскому народу../




Аааааа калаЛИЗАТОР(от слова кала-город) и бабушка-садовод в одном лице в курсе всего,казалось бы вроде не таксист,ну ладно)

Раз все запланировано заранее при "святых" акимах
Значит и переходы и колеса и заборы и ономастика запланирована заранее,набережная и аэропорт тоже были запланированы заранее с теми же косяками,можешь дружку пирожку Кулагину открытку послать,спасибо за заботу что все заранее запланировал,дальновидный) посмотрим как Кулагин новый кунай распланировал)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6905
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 05.09.20 - 14:24
#33
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4909
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 05.09.20 - 14:34
#34
Комментарий удален модератором.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
406
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 05.09.20 - 19:14
#35
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Цитата:
yudjin:Полизайло.... мимо твой подлиз.... Всё это планировалось еще до явления Архимеда


Ну почему же подлиз? Правильно говорит, набережная развалилась и поползла в Тобол, микрорайон Аэропорт жильцы ненавидят за плесень
и постоянные моря на дорогах после каждого дождя.
Про Кунай не в курсе - там землю кому надо продал, или что?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1743
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 05.09.20 - 19:28
#36
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Цитата:
самый умный:
Про Кунай не в курсе - там землю кому надо продал, или что?

А вы думали, что земля продана тем, кому не надо? :-o
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житель КЖБИ
§ житель КЖБИ
(Пользователи)
Регистрация:
16.06.19
Сообщений:
2
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 07.09.20 - 03:55
#37
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А кто такой этот "ученый"?
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
406
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 07.09.20 - 12:59
#38
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Цитата:
Козлов я:А вы думали, что земля продана тем, кому не надо?

Что думал я - не важно.
Важно, что думают по этому поводу антикоррупционщики
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1743
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 09.09.20 - 13:37
#39
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Ну что там, форум строителей приехал? А то жалко рабочих- все коленки себе истерли, рисуя разметку в городе. Там тоже строители будут проезжать? И полицейские их почему-то охраняют на перекрестках и остановках. Наверно опасные они, эти строители... 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9263
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 09.09.20 - 14:08
#40
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Цитата:
Козлов я:
И полицейские их почему-то охраняют на перекрестках и остановках


учения это.
на случай ядерной войны.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19961
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 09.09.20 - 14:11
#41
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Цитата:
Козлов я:
А то жалко рабочих- все коленки себе истерли, рисуя разметку в городе.

Оооо! До сих пор,разметку рисуют - вручную?... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9263
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Отправлено: 09.09.20 - 14:14
#42
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Цитата:
drakon:
вручную?..


ручная работа всегда в цене.
это искусство, высокохудожественное..
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