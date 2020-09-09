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≡ Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39823
Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 11:41
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Отдельные ограничительные меры и локдауны выходного дня будут сохранены в Казахстане, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1693
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 11:41
#1
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Почему тогда бы сразу не выплачивать малому бизнесу в сфере торговли и услуг компенсации за простой в выходные дни?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
500
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 11:55
#2
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с какой целью господин цой смотрит на решения швейцарии? для страны мнение этих господ является первоочередно важным и определяющим? сами определиться со своим статусом уже не могут?) или ноль-первый в альпийских лугах опять в гостях..
только чей-либо "одобрян" всегда нужен?)
система здравоохранения затрещала по швам. поэтому закроем людей в домах.. браво)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13153
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 12:00
#3
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Цитата:
директор пляжа:
с какой целью господин цой смотрит на решения швейцарии?

А разве учиться на чужих ошибках плохо? Лучше понемногу вводить ограничения длительное время, чем потом опять весенний сценарий повторять.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4909
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 12:06
#4
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Цитата-/с какой целью господин цой смотрит на решения швейцарии? для страны мнение этих господ является первоочередно важным и определяющим?/




Директор пляжа опять не понимает что такое пример и сравнение.....) Обьясняю опять доступно


Есть швейцарский пляж и на него не пускают людей из других стран если они не прошли карантин,но Петю из нашей страны пускают,потомучто директор швейцарского пляжа знает что в нашей стране эпидем обстановка нормализировалась и у нас не болеют так сильно как везде)
На таком доступном примере дети,можно усвоить что если в центре Европы нашего Петю пускают на пляж а других нет, то мы все делаем правильно! Верной дорогой идём товарищи!
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
500
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 12:56
#5
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Цитата:
Victor Yang:
А разве учиться на чужих ошибках плохо? Лучше понемногу вводить ограничения длительное время, чем потом опять весенний сценарий повторять.

солидарен в этой части, но только вот почему то они не перенимают опыт чужих ошибок, а предшествующие постепенным ограничениям шел ряд маразматичных ограничений, повторять нелогичные и вредящие народу решения и ограничения, принимать реформы и "показушно" работать над решением проблем системы.

Сейчас наглядно можно посмотреть кто справился. Чьи дети учатся и предприниматели работают, а чьи нет.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19961
Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 13:10
#6
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Цитата:
директор пляжа:
Чьи дети учатся и предприниматели работают, а чьи нет.

Наши дети учатся, в школе... :lol: :oops:
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
500
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 13:15
#7
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Цитата:
abaika95: Директор пляжа опять не понимает что такое пример и сравнение.....)Обьясняю опять доступно


для степных постояльцев информативно сообщаю, что сказанные слова господином цоем и без абайской воды просты понятны, а если широко откроешь глаза, то внимательно прочитаешь вопрос "с какой целью цой смотрит на швейцарию?"
"мы живем в самой прекрасной стране на свете" должен быть лозунг любого чиновника, а не вот это вот все с деловыми якобы комментариями об положительном отзыве другой страны, мол посморите сама швейцария нас превознясла.. тьф где мы а где они. синдром абая видимо. приболел наверно или укусили.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
500
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 13:16
#8
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Цитата:
drakon:
Наши дети учатся, в школе...

а наши порно смотрят на уроках. з-зависть.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4909
Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 13:33
#9
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Цитата-/с какой целью цой смотрит на швейцарию?""мы живем в самой прекрасной стране на свете" должен быть лозунг любого чиновника/




Господи я думал ты просто тонкий тролль а ты оказывается реально не вкуриваешь суть)) дело труба как говорится и мои полномочия всё)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
500
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 13:38
#10
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Цитата:
abaika95:
и мои полномочия всё

обратно в родную клинику?) или в степь подальше?)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
500
Re: Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой
Отправлено: 09.09.20 - 13:40
#11
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Цитата:
abaika95:
Господи

ну зачем так сразу, можно и по имени :oops:
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