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≡ "Требуем исполнить определение суда" - что происходит на стройке общежития медколледжа в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39823
"Требуем исполнить определение суда" - что происходит на стройке общежития медколледжа в Костанае?
Отправлено: 08.09.20 - 19:17
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1 сентября городской суд Костаная приостановил строительство общежития медицинского колледжа, но, по словам жильцов дома №183 по ул. Баймагамбетова, фактически стройка так и не прекратилась. Теперь они пытаются добиться от властей исполнения определения суда. Тем временем заказчик пытается возобновить стройку.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
75
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 09.09.20 - 12:56
#15
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Мне сейчас сказал Ерболат, он видел и заснял, как работал кран: он из грузовой машины поддон кирпичей подымал и размещал на строительной площадке.
И соседи опять вызвали полицию.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
960
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 09.09.20 - 13:20
#16
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Цитата:
peshexod:
суд как раз проявил


Рано в воздух "чепчики бросать", слепец сказал: "поживём, увидим".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
960
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 09.09.20 - 13:21
#17
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Цитата:
юля елиссева:
пыл жильцов протестующих остудить,


Тоже так думаю.
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