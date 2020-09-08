Отправлено: - 23:52

сайлау курманов:

Где-то подслушано, что бывшие рэкетиры подались кто в депутаты, кто в чиновники, так что ничего хорошего ждать от братвы не стоит пока пахан этого не захочет, а он пахан всё мерит в денежном эквиваленте.

Цитата:Я вот тоже чаще задумываюсь о порядках 90-х ))Проблемы решались быстро, кому заплатить, кому тыкву скрутить и нет проблемы.Не могу сказать, что тоскую, но свои проблемы решали, а теперь вроде по закону пытаешься и не решается никакА всё от того, что не работают законы, точнее не для всех работают.