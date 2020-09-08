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"Обязан подать в отставку" - аким Рудного может лишиться своего поста из-за осужденного акима п. Качар
"Обязан подать в отставку" - аким Рудного может лишиться своего поста из-за осужденного акима п. Качар
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 39819
"Обязан подать в отставку" - аким Рудного может лишиться своего поста из-за осужденного акима п. Качар
Отправлено: 08.09.20 - 14:53
Рудненский городской суд признал виновным экс-акима поселка Качар Армана Алдонгарова в присвоении и растрате вверенного чужого имущества. Этот приговор может повлиять на карьеру акима Рудного, которому напрямую подчинялся Алдонгаров.
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(Пользователи)
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- 11
Re: "Обязан подать в отставку" - аким Рудного может...
Отправлено: 08.09.20 - 14:53
Не пробиваемый аким. куча коррупционных дел у подчиненных а с него как с гуся вода
Re: "Обязан подать в отставку" - аким Рудного может...
Отправлено: 08.09.20 - 15:16
Цитата-/аким г. Рудный Бахытжан Гаязов обязан подать в отставку, - сообщил "НГ" первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Данияр СМАГУЛОВ./
Ну если антикорр сказал-обязан подать в отставку, значит аким подаст в отставку)
Ну если антикорр сказал-обязан подать в отставку, значит аким подаст в отставку)
(Уважаемые пользователи)
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- 19.07.08
- Сообщений:
- 6905
"Обязан подать в отставку" - аким Рудного может лишиться своего поста из-за осужденного акима п. Качар
Отправлено: 08.09.20 - 15:26
Цитата:
видать крыша хорошая в области... а у областного крыша в столице... вот и творят, что хотят.
Janus:
а с него как с гуся вода
а с него как с гуся вода
видать крыша хорошая в области... а у областного крыша в столице... вот и творят, что хотят.
Re: "Обязан подать в отставку" - аким Рудного может...
Отправлено: 08.09.20 - 15:28
Цитата-/видать крыша хорошая в области... а у областного крыша в столице... ./
А у столичных крыша видать в Грозном,раз вообще ничего не бояться)
А у столичных крыша видать в Грозном,раз вообще ничего не бояться)
(Полноправные пользователи)
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- 08.08.18
- Сообщений:
- 491
Re: "Обязан подать в отставку" - аким Рудного может...
Отправлено: 08.09.20 - 15:36
Цитата:
у кого-то вообще съехала.. казалось бы, причем тут Чеченская Р-ка...
abaika95:
А у столичных крыша видать в Грозном,раз вообще ничего не бояться)
А у столичных крыша видать в Грозном,раз вообще ничего не бояться)
у кого-то вообще съехала.. казалось бы, причем тут Чеченская Р-ка...
"Обязан подать в отставку" - аким Рудного может лишиться своего поста из-за осужденного акима п. Качар
Отправлено: 08.09.20 - 15:40
Комментарий удален модератором.
Re: "Обязан подать в отставку" - аким Рудного может...
Отправлено: 08.09.20 - 18:18
Где-то подслушано, что бывшие рэкетиры подались кто в депутаты, кто в чиновники, так что ничего хорошего ждать от братвы не стоит пока пахан этого не захочет, а он пахан всё мерит в денежном эквиваленте. Так что не решаемых проблем в стране нет, всё решаемо.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 957
Re: "Обязан подать в отставку" - аким Рудного может...
Отправлено: 08.09.20 - 19:28
Цитата:
Правильно - уже же принесли в жертву жертвенного ягнёнка, в лице руководителя аппарата. Всё было заранее расписано на три хода вперёд. Акиму ничего не будет.Молодец- нравится он мне - НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ.
сайлау курманов:
не решаемых проблем в стране нет
не решаемых проблем в стране нет
Правильно - уже же принесли в жертву жертвенного ягнёнка, в лице руководителя аппарата. Всё было заранее расписано на три хода вперёд. Акиму ничего не будет.Молодец- нравится он мне - НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 19959
"Обязан подать в отставку" - аким Рудного может лишиться своего поста из-за осужденного акима п. Качар
Отправлено: 08.09.20 - 20:01
Цитата:
Не каждый - сможет. Утром в - Рудный,
внчером - в КОстанай.И так много
лет...
ACROS:
Молодец- нравится он мне - НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ.
Молодец- нравится он мне - НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ.
Не каждый - сможет. Утром в - Рудный,
внчером - в КОстанай.И так много
лет...
Re: "Обязан подать в отставку" - аким Рудного может...
Отправлено: 08.09.20 - 23:19
принесли в жертву жертвенного
В группе мы из Рудного писали что , он работает в другом отделе этого же акимата
В группе мы из Рудного писали что , он работает в другом отделе этого же акимата
Re: "Обязан подать в отставку" - аким Рудного может...
Отправлено: 08.09.20 - 23:47
Цитата:
«Что есть государство без правосудия? Шайка разбойников, да и только» - Аврелий Августин
yudjin:
видать крыша хорошая в области... а у областного крыша в столице... вот и творят, что хотят.
видать крыша хорошая в области... а у областного крыша в столице... вот и творят, что хотят.
«Что есть государство без правосудия? Шайка разбойников, да и только» - Аврелий Августин
Re: "Обязан подать в отставку" - аким Рудного может...
Отправлено: 08.09.20 - 23:52
Цитата:
Я вот тоже чаще задумываюсь о порядках 90-х ))
Проблемы решались быстро, кому заплатить, кому тыкву скрутить и нет проблемы.
Не могу сказать, что тоскую, но свои проблемы решали, а теперь вроде по закону пытаешься и не решается никак
А всё от того, что не работают законы, точнее не для всех работают.
сайлау курманов:
Где-то подслушано, что бывшие рэкетиры подались кто в депутаты, кто в чиновники, так что ничего хорошего ждать от братвы не стоит пока пахан этого не захочет, а он пахан всё мерит в денежном эквиваленте.
Где-то подслушано, что бывшие рэкетиры подались кто в депутаты, кто в чиновники, так что ничего хорошего ждать от братвы не стоит пока пахан этого не захочет, а он пахан всё мерит в денежном эквиваленте.
Я вот тоже чаще задумываюсь о порядках 90-х ))
Проблемы решались быстро, кому заплатить, кому тыкву скрутить и нет проблемы.
Не могу сказать, что тоскую, но свои проблемы решали, а теперь вроде по закону пытаешься и не решается никак
А всё от того, что не работают законы, точнее не для всех работают.
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