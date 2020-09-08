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≡ Порог для снятия пенсионных накоплений пересчитают
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39819
Порог для снятия пенсионных накоплений пересчитают
Отправлено: 08.09.20 - 23:06
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Минимальную необходимую сумму на счете в ЕНПФ (порог достаточности) для использования пенсионных накоплений будут пересматривать. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
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§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
26
Re: Порог для снятия пенсионных накоплений пересчитают
Отправлено: 08.09.20 - 23:06
#1
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А что тут пересматривать, нужно порог установить с 2000000. Тогда люди реально почувствуют заботу от государства. А остальное от ЛУКАВОГО!
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