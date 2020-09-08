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≡ Холодную воду на один день отключат в микрорайоне Аэропорт Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39819
Холодную воду на один день отключат в микрорайоне Аэропорт Костаная
Отправлено: 08.09.20 - 22:21
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Произойдет это 11 сентября в 9.00. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су". "В связи с аварийной ситуацией на сетях водоснабжения мкрн. Аэропорт будет прекращена подача питьевой воды", - говорится в сообщении.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
374
Re: Холодную воду на один день отключат в микрорайоне Аэропорт...
Отправлено: 08.09.20 - 22:21
#1
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Какая-то странная аварийная ситуация.
Случилось - перекрыли. До конца дня сделали.
А что случилось там?
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
406
Re: Холодную воду на один день отключат в микрорайоне Аэропорт...
Отправлено: 08.09.20 - 22:54
#2
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Надо же! Новый микрорайон, коммуникации новые, а происходят аварии. Как же так? Неужели некачественно построено?
Профайл
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