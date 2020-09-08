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≡ Всего два пациента - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39817
Всего два пациента - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 08.09.20 - 21:27
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- Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - сообщили в информационном областном штабе.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5564
Re: Всего два пациента - хроника пандемии за прошедшие сутки в...
Отправлено: 08.09.20 - 21:27
#1
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Походу Алекс почти угадал, на прошлой недели 3, теперь 2, на следующей все здоровы :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
373
Всего два пациента - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 08.09.20 - 21:45
#2
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главное, чтобы цыферки обратно не пошли...
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