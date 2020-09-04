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Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39817
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 04.09.20 - 15:13
В управлении образования Нур-Султана подтвердили, что инцидент произошел 3 сентября: "В процесс обучения учащихся 5-го класса на платформе Zoom вмешались посторонние лица, продемонстрировав непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей, сорвав урок математики".
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 1982
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 07.09.20 - 13:17
Цитата:
Думала, раньше догадаетесь! Что остановить этот "поток сознания" невозможно
директор пляжа:
если броня упала на лоб то смысл дискутировать
если броня упала на лоб то смысл дискутировать
Думала, раньше догадаетесь! Что остановить этот "поток сознания" невозможно
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 07.09.20 - 13:30
Цитата-/вот скажи мне, зачем тут в твоих тирадах беспонтовые примеры "соседей" непонятно но очень интересно. /
А зачем в твоих вопрошениях беспонтовые выводы о рухани и всём остальном?) Если ты не видишь частного то не суди о общем,у тебя не получается и притягивать за уши только и остаться да?)
Цитата-/моеи окружении есть много кто не один десяток лет посвятил себя системе образования, и качественно делятся всей гнилью что происходит там/
1) если они работают там и деляться как все плохо то это обычные лицемеры чтож они продолжают работать в этой системе если им все не любо?
2)если они ушли из системы то в первую очередь надо знать по каким мотивам и причинам ушли,иначе можно попасть на мнение обыкновенного "обиженного" коих щас сотни)
Цитата-/если броня упала на лоб то смысл дискутировать/
Броня упала на лоб? Бессмысленней выражения не слышал)
А зачем в твоих вопрошениях беспонтовые выводы о рухани и всём остальном?) Если ты не видишь частного то не суди о общем,у тебя не получается и притягивать за уши только и остаться да?)
Цитата-/моеи окружении есть много кто не один десяток лет посвятил себя системе образования, и качественно делятся всей гнилью что происходит там/
1) если они работают там и деляться как все плохо то это обычные лицемеры чтож они продолжают работать в этой системе если им все не любо?
2)если они ушли из системы то в первую очередь надо знать по каким мотивам и причинам ушли,иначе можно попасть на мнение обыкновенного "обиженного" коих щас сотни)
Цитата-/если броня упала на лоб то смысл дискутировать/
Броня упала на лоб? Бессмысленней выражения не слышал)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6905
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 07.09.20 - 14:02
Цитата:
а у этих ... понос по принципу "чтобы стать чище - не надо мыться, надо об...ть соседа!"
директор пляжа:
и равняться нужно на себя, а не на кого-то.
и равняться нужно на себя, а не на кого-то.
а у этих ... понос по принципу "чтобы стать чище - не надо мыться, надо об...ть соседа!"
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 07.09.20 - 14:15
Цитата:
-нет к твоему нурлыботскому разочарованию это высокоинтеллектуальные, образованные, честные, награжденные не один десяток раз люди, посвятившие большую часть своей жизни этой профессии и никто никуда не уходил.. это не операторы эвм как некоторые, тратящие по пол на бесполезные комментарии.
Цитата:
много ты чего не слышал и как оказывается не видел.
Цитата:
а когда мне отвечают вопросом на вопрос всегда хочется спросить: - "знаешь какая самая мощная организация в мире? - это идиоты.. в каждой структуре у них есть свои люди.."
abaika95:
если они работают там и деляться как все плохо то это обычные лицемеры чтож они продолжают работать в этой системе если им все не любо?
если они работают там и деляться как все плохо то это обычные лицемеры чтож они продолжают работать в этой системе если им все не любо?
-нет к твоему нурлыботскому разочарованию это высокоинтеллектуальные, образованные, честные, награжденные не один десяток раз люди, посвятившие большую часть своей жизни этой профессии и никто никуда не уходил.. это не операторы эвм как некоторые, тратящие по пол на бесполезные комментарии.
Цитата:
abaika95:
Броня упала на лоб? Бессмысленней выражения не слышал)
Броня упала на лоб? Бессмысленней выражения не слышал)
много ты чего не слышал и как оказывается не видел.
Цитата:
yudjin:солидарен.
а у этих ... понос по принципу "чтобы стать чище - не надо мыться, надо об...ть соседа!"
а у этих ... понос по принципу "чтобы стать чище - не надо мыться, надо об...ть соседа!"
а когда мне отвечают вопросом на вопрос всегда хочется спросить: - "знаешь какая самая мощная организация в мире? - это идиоты.. в каждой структуре у них есть свои люди.."
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 07.09.20 - 14:17
Цитата-/понос по принципу "чтобы стать чище - не надо мыться, надо об...ть соседа!"/
Ещё один,колличество "кое кого на новые ворота смотрящих" увеличивается) кто ещё отметится в своем скудоумии тут?)
Ещё один,колличество "кое кого на новые ворота смотрящих" увеличивается) кто ещё отметится в своем скудоумии тут?)
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 07.09.20 - 14:23
Цитата-/к твоему нурлыботскому разочарованию это высокоинтеллектуальные, образованные, честные, награжденные не один десяток раз люди, посвятившие большую часть своей жизни этой профессии и никто никуда не уходил./
Честные...награждённые лицемеры,если они ходят и награды получают,премии и зарплаты от системы а сами тебе на кухне высокоинтелектуально рассказывают как все в системе плохо то как по другому этих людей назвать?)) Лицемеры и есть) и я не удивлен что ты с ними дружишь)
Цитата-/как некоторые, тратящие по пол на бесполезные комментарии./
А что ты оператор ЭВМ тратящий по пол тут на комментарии?
Цитата-/это идиоты.. в каждой структуре у них есть свои люди../
Ну вот у тебя к примеру в образовании.....) Высокоинтеллектуальные и главное честные....
Честные...награждённые лицемеры,если они ходят и награды получают,премии и зарплаты от системы а сами тебе на кухне высокоинтелектуально рассказывают как все в системе плохо то как по другому этих людей назвать?)) Лицемеры и есть) и я не удивлен что ты с ними дружишь)
Цитата-/как некоторые, тратящие по пол на бесполезные комментарии./
А что ты оператор ЭВМ тратящий по пол тут на комментарии?
Цитата-/это идиоты.. в каждой структуре у них есть свои люди../
Ну вот у тебя к примеру в образовании.....) Высокоинтеллектуальные и главное честные....
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 07.09.20 - 14:27
Цитата:
заметил поток жидких аргументов, думаю в чем дело оказывается вот оно что, постоянно так
таноми52:
Думала, раньше догадаетесь! Что остановить этот "поток сознания" невозможно
Думала, раньше догадаетесь! Что остановить этот "поток сознания" невозможно
заметил поток жидких аргументов, думаю в чем дело оказывается вот оно что, постоянно так
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 07.09.20 - 14:30
Цитата:
это люди по призванию, а не программа как ты..)
Цитата:
а ты! а ты! а вон сам! это все?) или уже такие аргументы можно принимать
abaika95:
Лицемеры и есть) и я не удивлен что ты с ними дружишь)
Лицемеры и есть) и я не удивлен что ты с ними дружишь)
это люди по призванию, а не программа как ты..)
Цитата:
директор пляжа:
итата-/как некоторые, тратящие по пол на бесполезные комментарии./ А что ты оператор ЭВМ тратящий по пол тут на комментарии?
итата-/как некоторые, тратящие по пол на бесполезные комментарии./ А что ты оператор ЭВМ тратящий по пол тут на комментарии?
а ты! а ты! а вон сам! это все?) или уже такие аргументы можно принимать
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 07.09.20 - 14:47
Цитата-/это люди по призванию, а не программа как ты..)/
А ну программы значит более честны в своих суждениях чем твои лицемерные друзья из образования)
Цитата-/это все?) или уже такие аргументы можно принимать/
Я конечно понимаю что ты не догадываешься что такое сарказм и что такое подумать над фразой, но ты то все таки директор пляжа должен понимать)
Внимание
Расшифрую
Человек который потратил пол дня на написание бесползеных комментиков еще упрекает других в том что они тратят по пол дня на написание бесползеных комментиков) С-сарказм
А ну программы значит более честны в своих суждениях чем твои лицемерные друзья из образования)
Цитата-/это все?) или уже такие аргументы можно принимать/
Я конечно понимаю что ты не догадываешься что такое сарказм и что такое подумать над фразой, но ты то все таки директор пляжа должен понимать)
Внимание
Расшифрую
Человек который потратил пол дня на написание бесползеных комментиков еще упрекает других в том что они тратят по пол дня на написание бесползеных комментиков) С-сарказм
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 07.09.20 - 14:55
Цитата:
здесь у кого-то уже пена у рта на лицо, а не сарказм )) иначе я не знаю как уже и реагировать.. все смешалось и люди и абаи..
неиссякаемый источник коричневых примеров и фантазий из перепрограмированной головы это конечно занимательно, но по первой, а уже даже не интересно.
abaika95:
Я конечно понимаю что ты не догадываешься что такое сарказм и что такое подумать над фразой, но ты то все таки директор пляжа должен понимать)
Я конечно понимаю что ты не догадываешься что такое сарказм и что такое подумать над фразой, но ты то все таки директор пляжа должен понимать)
здесь у кого-то уже пена у рта на лицо, а не сарказм )) иначе я не знаю как уже и реагировать.. все смешалось и люди и абаи..
неиссякаемый источник коричневых примеров и фантазий из перепрограмированной головы это конечно занимательно, но по первой, а уже даже не интересно.
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 07.09.20 - 15:08
Цитата-/здесь у кого-то уже пена у рта на лицо, а не сарказм )) иначе я не знаю как уже и реагировать.. все смешалось и люди и абаи./
Такой дешёвый прием показать что ты взрослый мальчик и тебя не задело)) жду ещё что скажешь)
Такой дешёвый прием показать что ты взрослый мальчик и тебя не задело)) жду ещё что скажешь)
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 07.09.20 - 15:31
Цитата:
многие на форуме бы улыбнулись писали бы тут года.
по существу: миссия твоя в чем абай? нести радость и счастье? нет.. искать смысл в событиях дней минувших? снова нет.
пропаганда, не буду говорить что, псевдопатриотизм, популизм и словоблюдство диванных экспертов? ?!
огонь от очага возгорания твоего .. виден уже в рудном, почему? отчего ж так? скажи, порадуй всех.. или ты прометей несешь людям .. или.. ну тут у каждого форумчанина как я почитал версия своя
abaika95:
Такой дешёвый прием показать что ты взрослый мальчик и тебя не задело)) жду ещё что скажешь)
Такой дешёвый прием показать что ты взрослый мальчик и тебя не задело)) жду ещё что скажешь)
многие на форуме бы улыбнулись писали бы тут года.
по существу: миссия твоя в чем абай? нести радость и счастье? нет.. искать смысл в событиях дней минувших? снова нет.
пропаганда, не буду говорить что, псевдопатриотизм, популизм и словоблюдство диванных экспертов? ?!
огонь от очага возгорания твоего .. виден уже в рудном, почему? отчего ж так? скажи, порадуй всех.. или ты прометей несешь людям .. или.. ну тут у каждого форумчанина как я почитал версия своя
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 07.09.20 - 17:24
Цитата-/по существу: миссия твоя в чем абай? нести радость и счастье? нет.. искать смысл в событиях дней минувших? снова нет.пропаганда, не буду говорить что, псевдопатриотизм, популизм и словоблюдство диванных экспертов? ?!/
На первые два вопроса ты уже ответил сам
Остальные
Пропаганда
1)псевдопаотриотизма для кого тут? Для немцев? Или канадцев с россиянами? И почему псевдо? Типо любите Казахстан а сам втайне в Румынии сижу?
2) популизм чего? Себя? -может быть
3)словоблюдство диванных экспертов-это вообще что за набор слов? ты сам то понял что написал?)
Цитата-/огонь от очага возгорания твоего .. виден уже в рудном/
Тебе несёт во все уже заезженный штампы в дешёвой перебранке) постоянное выпечивание того что оппонент якобы взбудоражен,возмущен и с пеной у рта и красными глазами воспринимает твои "железные" аргументы что кушать не может)
Честно я просто время убиваю в словесной эквилибристике и этот разговор уже не имел смысла и интереса после 3 поста написанного тобой)
Цитата-/по существу: миссия твоя в чем абай?/
Писал вроде уже
Создание эффекта плюразима мнений на форуме как предтече развития гражданского общества в области) эксперимент пока идёт
На первые два вопроса ты уже ответил сам
Остальные
Пропаганда
1)псевдопаотриотизма для кого тут? Для немцев? Или канадцев с россиянами? И почему псевдо? Типо любите Казахстан а сам втайне в Румынии сижу?
2) популизм чего? Себя? -может быть
3)словоблюдство диванных экспертов-это вообще что за набор слов? ты сам то понял что написал?)
Цитата-/огонь от очага возгорания твоего .. виден уже в рудном/
Тебе несёт во все уже заезженный штампы в дешёвой перебранке) постоянное выпечивание того что оппонент якобы взбудоражен,возмущен и с пеной у рта и красными глазами воспринимает твои "железные" аргументы что кушать не может)
Честно я просто время убиваю в словесной эквилибристике и этот разговор уже не имел смысла и интереса после 3 поста написанного тобой)
Цитата-/по существу: миссия твоя в чем абай?/
Писал вроде уже
Создание эффекта плюразима мнений на форуме как предтече развития гражданского общества в области) эксперимент пока идёт
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 07.09.20 - 17:58
Цитата:
мыслишь весьма узко, хотя прекрасно знАешь о чем идет речь. Из каждого твоего сообщения так и лезет это самое.. ну форумчане меня поймут о чем я..
"эксперимент" как ты называешь имеет несколько иную плоскость, название, и неприкрыто показывает твой "истинный посыл".
Цитата:
выпЯчиваниечерез "Я" пишется
ну так бомбит же?))
Цитата:
да ладно?))
на счет миссии, ты судя по всему поспешил вновь расписать ни коим образом не связные сообщению вещи. я же о другом, а ты как обычно в лес..
И... "дешевый прием", "дешевая перебранка". я смотрю тут все "дорого" стало с какого-то момента? возник вопрос с какого?
с тупых примеров иностранных государств или с момента регистрации 05.03.2019?
Эксперимент продолжается? ДОКТОР АБАЙ А МЫ БУДЕМ ЖИТЬ?
abaika95:
псевдопаотриотизма
псевдопаотриотизма
мыслишь весьма узко, хотя прекрасно знАешь о чем идет речь. Из каждого твоего сообщения так и лезет это самое.. ну форумчане меня поймут о чем я..
"эксперимент" как ты называешь имеет несколько иную плоскость, название, и неприкрыто показывает твой "истинный посыл".
Цитата:
abaika95:
постоянное выпечивание того что оппонент якобы взбудоражен,возмущен и с пеной у рта и красными глазами воспринимает твои "железные" аргументы что кушать не может)
постоянное выпечивание того что оппонент якобы взбудоражен,возмущен и с пеной у рта и красными глазами воспринимает твои "железные" аргументы что кушать не может)
выпЯчиваниечерез "Я" пишется
ну так бомбит же?))
Цитата:
abaika95:
Честно я просто время убиваю в словесной эквилибристике
Честно я просто время убиваю в словесной эквилибристике
да ладно?))
на счет миссии, ты судя по всему поспешил вновь расписать ни коим образом не связные сообщению вещи. я же о другом, а ты как обычно в лес..
И... "дешевый прием", "дешевая перебранка". я смотрю тут все "дорого" стало с какого-то момента? возник вопрос с какого?
с тупых примеров иностранных государств или с момента регистрации 05.03.2019?
Эксперимент продолжается? ДОКТОР АБАЙ А МЫ БУДЕМ ЖИТЬ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5564
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Отправлено: 08.09.20 - 21:38
Цитата:
Попрошу, как лицо в данном случае неимеющее к происходящему никакого отношения, впредь не называть так людей, посвятивших свою жизнь воспитанию и образованию детей. То что они в этой системе работают, не их вина, а их заслуга. А вот то что эта система над ними издевается, над этим нужно работать. Как и в медецине. Единственные наверное, кто радуются и у кого праздник на улице, так это асфальтоукладчики.
abaika95:
если они работают там и деляться как все плохо то это обычные лицемеры чтож они продолжают работать в этой системе если им все не любо?
если они работают там и деляться как все плохо то это обычные лицемеры чтож они продолжают работать в этой системе если им все не любо?
Попрошу, как лицо в данном случае неимеющее к происходящему никакого отношения, впредь не называть так людей, посвятивших свою жизнь воспитанию и образованию детей. То что они в этой системе работают, не их вина, а их заслуга. А вот то что эта система над ними издевается, над этим нужно работать. Как и в медецине. Единственные наверное, кто радуются и у кого праздник на улице, так это асфальтоукладчики.
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