Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...

Отправлено: - 19:17

Цитата://заказчик обязан возместить подрядчику расходы,//



КТО ТО же дал команду строить именно ТАМ - вот пусть и он ВОЗМЕЩАЕТ подрядчику расходы( если только суд приостановит и прекратит строительство и заставить убрать все невозведёные обьекты и произвести рекультивацию земли - что то не верится что так оно будет - скорее всего игра на публику и протянуть время).