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≡ "Требуем исполнить определение суда" - что происходит на стройке общежития медколледжа в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39817
"Требуем исполнить определение суда" - что происходит на стройке общежития медколледжа в Костанае?
Отправлено: 08.09.20 - 19:17
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1 сентября городской суд Костаная приостановил строительство общежития медицинского колледжа, но, по словам жильцов дома №183 по ул. Баймагамбетова, фактически стройка так и не прекратилась. Теперь они пытаются добиться от властей исполнения определения суда. Тем временем заказчик пытается возобновить стройку.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
957
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 08.09.20 - 19:17
#1
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Цитата://заказчик обязан возместить подрядчику расходы,//

КТО ТО же дал команду строить именно ТАМ - вот пусть и он ВОЗМЕЩАЕТ подрядчику расходы( если только суд приостановит и прекратит строительство и заставить убрать все невозведёные обьекты и произвести рекультивацию земли - что то не верится что так оно будет - скорее всего игра на публику и протянуть время).
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
73
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 08.09.20 - 19:48
#2
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Сегодня когда шёл домой на обед, видел как работает кран: он подавал на 4 этаж ёмкость.
Заснял на видео.
Мой знакомый Андрей сказал мне, что строители работают каждый день, но уже меньше. Где-то человек 5-7.
Соседи фиксируют работу строителей, особенно работу крана.

Странно, нас всегда учили, решение суда необходимо выполнять.
А здесь налицо явное игнорирование решение суда.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
73
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 08.09.20 - 20:03
#3
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Опережая болтливого человека, есть видео с 5 этажей, где видно явная работа крана и работников на 4 этаже. Т.е. как сообщил господин Катпаев, Цитирую его: Никакие работы там не продолжаются, мы приостановили даже работы на коммуникациях.

Получается говорим одно, делаем другое?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4907
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 08.09.20 - 20:39
#4
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Цитата-/есть видео с 5 этажей, где видно явная работа крана и работников/



Вам показалось
Это работников привезли передеваться)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3641
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 08.09.20 - 21:16
#5
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Цитата:
abaika95:
Вам показалосьЭто работников привезли передеваться)

:lol:
А кран это вовсе не кран, это колодезный журавель, они воду с колодца доставают им.)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19959
"Требуем исполнить определение суда" - что происходит на стройке общежития медколледжа в Костанае?
Отправлено: 08.09.20 - 21:36
#6
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Цитата:
peshexod:
это колодезный журавель, они воду с колодца доставают им.)

Чтобы рабочую одежду - стирать... :lol: :oops:
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