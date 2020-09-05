Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39817
Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
Отправлено: 05.09.20 - 14:29
Начало учебного года в Казахстане омрачилось сбоями на онлайн-платформах для дистанционного обучения, и пользователи Сети сегодня горячо обсуждают тему образования.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6905
Re: Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о...
Отправлено: 05.09.20 - 14:29
Есть народная мудрость..хоть и грубая... Не хочешь ср..- не мучай ж..у.
Это про все эти он-лайны, удаленки и дистанционки в образовании.
Откройте уже школы по-человечески и не доводите людей до психиатров.
Это про все эти он-лайны, удаленки и дистанционки в образовании.
Откройте уже школы по-человечески и не доводите людей до психиатров.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 957
Re: Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о...
Отправлено: 05.09.20 - 23:15
Цитата:
Полностью согласен!! Ничего не будет детям, тем более( я не специалист, но умею наблюдать) юные организмы легче переносят все инфекционные заболевания. Для перестраховки пусть посадят по одному врачу на каждый этаж школы для тотального контроля. Для этого надо не пиз...ть, а элементарно РАБОТАТЬ.
А про специалистов Минобразования и Министерства цифровизации могу выразить своё мнение - ПОЛНЫЕ БЕЗДАРИ и ТУПИЦЫ. Что вы делали всё лето, и как готовились к новому учебному году ? Пилили бюджет и ВОРОВАЛИ по черному?? Гнать вас всех надо в шею ( очевидно Вася правильно всё рассчитал и вовремя слинял).
Я был на днях в городе у родственников: у них четверо школьников - это полный ПИПЕЦ. И это городской Интернет, а что твориться на селе???
Я, думаю через некоторое время второй президент скажет свои, уже ставшие традиционными, слова : " дистанционное обучение КРЯКНУЛО".
yudjin:
Откройте уже школы по-человечески
Откройте уже школы по-человечески
Полностью согласен!! Ничего не будет детям, тем более( я не специалист, но умею наблюдать) юные организмы легче переносят все инфекционные заболевания. Для перестраховки пусть посадят по одному врачу на каждый этаж школы для тотального контроля. Для этого надо не пиз...ть, а элементарно РАБОТАТЬ.
А про специалистов Минобразования и Министерства цифровизации могу выразить своё мнение - ПОЛНЫЕ БЕЗДАРИ и ТУПИЦЫ. Что вы делали всё лето, и как готовились к новому учебному году ? Пилили бюджет и ВОРОВАЛИ по черному?? Гнать вас всех надо в шею ( очевидно Вася правильно всё рассчитал и вовремя слинял).
Я был на днях в городе у родственников: у них четверо школьников - это полный ПИПЕЦ. И это городской Интернет, а что твориться на селе???
Я, думаю через некоторое время второй президент скажет свои, уже ставшие традиционными, слова : " дистанционное обучение КРЯКНУЛО".
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13151
Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
Отправлено: 05.09.20 - 23:39
Цитата:
А как же родители и бабушки с дедушками? Они от детей-внуков вполне могут заразиться. Я думаю, дистанционка - это меньшее зло по сравнению с эпидемией. Понятно что трудно и неотлаженно, да и очень неэффективно - 100% усилий прилагают и учителя, и родители, и дети. А позже увидим по России - что же было лучше.
ACROS:
юные организмы легче переносят все инфекционные заболевания.
юные организмы легче переносят все инфекционные заболевания.
А как же родители и бабушки с дедушками? Они от детей-внуков вполне могут заразиться. Я думаю, дистанционка - это меньшее зло по сравнению с эпидемией. Понятно что трудно и неотлаженно, да и очень неэффективно - 100% усилий прилагают и учителя, и родители, и дети. А позже увидим по России - что же было лучше.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9765
Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
Отправлено: 05.09.20 - 23:55
Цитата:
Victor Yang:Да, да согласен. Мне иногда кажется что и мои уже переболели. Дети легче переносят и если они заразят взрослых, тех же учителей. Наверно будет беда. А так, да. Мои тоже жалуются. У моих детей комп навернутый, а у половина детей в классе нет или связь плохая незнаю, и там идёт бардак. Половина через васап начали задания давать, а другим через онлайн. Вот и Мама моих детей зачем то на меня кричит, (она вся в истерики и тд.) я говорю, успокойся. Может все уладится. Давай-ка месяц подождём.) наверно люди работают и решают эту проблему:))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 4907
Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
Отправлено: 06.09.20 - 00:20
Цитата-/А как же родители и бабушки с дедушками? Они от детей-внуков вполне могут заразиться/
По мне раз пошла такая пьянка пора уже вводить полнейшую демократию в вопросах личной жизни и здоровья
Ты лично хочешь чтобы твои дети в школу ходили во время эпидемии? Хочешь ходить без маски и свободно передвигаться на выходных по городу? Да без проблем пусть но ты подписываешь бумаги что не имеешь притензий к санитарным врачам если заболеешь ты или твои родственники и в случае чего врачебную помощь тебе окажут конечно ты за нее в страховке заплатил но в порядке очереди и предпочтение будет отдаваться тем кто соблюдал меры,аппараты ИВЛ и кислород будут в первую очередь отдаваться тем кто соблюдал меры,места в больницы будут отдаваться в первую очередь кто соблюдал меры
Потомучто это при правилах коллективного выживания логичнее
Зачем спасать того кто не ценит жизнь?
По мне раз пошла такая пьянка пора уже вводить полнейшую демократию в вопросах личной жизни и здоровья
Ты лично хочешь чтобы твои дети в школу ходили во время эпидемии? Хочешь ходить без маски и свободно передвигаться на выходных по городу? Да без проблем пусть но ты подписываешь бумаги что не имеешь притензий к санитарным врачам если заболеешь ты или твои родственники и в случае чего врачебную помощь тебе окажут конечно ты за нее в страховке заплатил но в порядке очереди и предпочтение будет отдаваться тем кто соблюдал меры,аппараты ИВЛ и кислород будут в первую очередь отдаваться тем кто соблюдал меры,места в больницы будут отдаваться в первую очередь кто соблюдал меры
Потомучто это при правилах коллективного выживания логичнее
Зачем спасать того кто не ценит жизнь?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 764
Re: Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о...
Отправлено: 06.09.20 - 14:29
Цитата:
Ну по России и до этого не особо критичная ситуация была, кроме "национальных" регионов, где также любят собираться толпами по поводу и без, ну и Столица исключение.
К сожалению пока не "освоят" все средства выделенные для организации дистанционки, так и будут чиновники мучать .опу, и детей вместе с родителями.
Victor Yang:
А позже увидим по России - что же было лучше.
А позже увидим по России - что же было лучше.
Ну по России и до этого не особо критичная ситуация была, кроме "национальных" регионов, где также любят собираться толпами по поводу и без, ну и Столица исключение.
К сожалению пока не "освоят" все средства выделенные для организации дистанционки, так и будут чиновники мучать .опу, и детей вместе с родителями.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5564
Re: Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о...
Отправлено: 08.09.20 - 21:33
Цитата:
Точно такой же принцип можно применить к антипрививочникам. Опустив covid-ную вакцину.
abaika95:
Зачем спасать того кто не ценит жизнь?
Зачем спасать того кто не ценит жизнь?
Точно такой же принцип можно применить к антипрививочникам. Опустив covid-ную вакцину.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать