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≡ Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39817
Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
Отправлено: 05.09.20 - 14:29
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Начало учебного года в Казахстане омрачилось сбоями на онлайн-платформах для дистанционного обучения, и пользователи Сети сегодня горячо обсуждают тему образования.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6905
Re: Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о...
Отправлено: 05.09.20 - 14:29
#1
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Есть народная мудрость..хоть и грубая... Не хочешь ср..- не мучай ж..у.
Это про все эти он-лайны, удаленки и дистанционки в образовании.
Откройте уже школы по-человечески и не доводите людей до психиатров.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
957
Re: Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о...
Отправлено: 05.09.20 - 23:15
#2
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Цитата:
yudjin:
Откройте уже школы по-человечески


Полностью согласен!! Ничего не будет детям, тем более( я не специалист, но умею наблюдать) юные организмы легче переносят все инфекционные заболевания. Для перестраховки пусть посадят по одному врачу на каждый этаж школы для тотального контроля. Для этого надо не пиз...ть, а элементарно РАБОТАТЬ.

А про специалистов Минобразования и Министерства цифровизации могу выразить своё мнение - ПОЛНЫЕ БЕЗДАРИ и ТУПИЦЫ. Что вы делали всё лето, и как готовились к новому учебному году ? Пилили бюджет и ВОРОВАЛИ по черному?? Гнать вас всех надо в шею ( очевидно Вася правильно всё рассчитал и вовремя слинял).
Я был на днях в городе у родственников: у них четверо школьников - это полный ПИПЕЦ. И это городской Интернет, а что твориться на селе???
Я, думаю через некоторое время второй президент скажет свои, уже ставшие традиционными, слова : " дистанционное обучение КРЯКНУЛО".
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13151
Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
Отправлено: 05.09.20 - 23:39
#3
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Цитата:
ACROS:
юные организмы легче переносят все инфекционные заболевания.

А как же родители и бабушки с дедушками? Они от детей-внуков вполне могут заразиться. Я думаю, дистанционка - это меньшее зло по сравнению с эпидемией. Понятно что трудно и неотлаженно, да и очень неэффективно - 100% усилий прилагают и учителя, и родители, и дети. А позже увидим по России - что же было лучше.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9765
Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
Отправлено: 05.09.20 - 23:55
#4
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Цитата:
Victor Yang:
Да, да согласен. Мне иногда кажется что и мои уже переболели. Дети легче переносят и если они заразят взрослых, тех же учителей. Наверно будет беда. А так, да. Мои тоже жалуются. У моих детей комп навернутый, а у половина детей в классе нет или связь плохая незнаю, и там идёт бардак. Половина через васап начали задания давать, а другим через онлайн. Вот и Мама моих детей зачем то на меня кричит, (она вся в истерики и тд.) я говорю, успокойся. Может все уладится. Давай-ка месяц подождём.) наверно люди работают и решают эту проблему:))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4907
Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
Отправлено: 06.09.20 - 00:20
#5
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Цитата-/А как же родители и бабушки с дедушками? Они от детей-внуков вполне могут заразиться/


По мне раз пошла такая пьянка пора уже вводить полнейшую демократию в вопросах личной жизни и здоровья
Ты лично хочешь чтобы твои дети в школу ходили во время эпидемии? Хочешь ходить без маски и свободно передвигаться на выходных по городу? Да без проблем пусть но ты подписываешь бумаги что не имеешь притензий к санитарным врачам если заболеешь ты или твои родственники и в случае чего врачебную помощь тебе окажут конечно ты за нее в страховке заплатил но в порядке очереди и предпочтение будет отдаваться тем кто соблюдал меры,аппараты ИВЛ и кислород будут в первую очередь отдаваться тем кто соблюдал меры,места в больницы будут отдаваться в первую очередь кто соблюдал меры
Потомучто это при правилах коллективного выживания логичнее
Зачем спасать того кто не ценит жизнь?
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
764
Re: Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о...
Отправлено: 06.09.20 - 14:29
#6
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Цитата:
Victor Yang:
А позже увидим по России - что же было лучше.

Ну по России и до этого не особо критичная ситуация была, кроме "национальных" регионов, где также любят собираться толпами по поводу и без, ну и Столица исключение.
К сожалению пока не "освоят" все средства выделенные для организации дистанционки, так и будут чиновники мучать .опу, и детей вместе с родителями.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5564
Re: Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о...
Отправлено: 08.09.20 - 21:33
#7
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Цитата:
abaika95:
Зачем спасать того кто не ценит жизнь?

Точно такой же принцип можно применить к антипрививочникам. Опустив covid-ную вакцину.
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