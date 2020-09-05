Отправлено: - 14:29

Victor Yang:

А позже увидим по России - что же было лучше.

Цитата:Ну по России и до этого не особо критичная ситуация была, кроме "национальных" регионов, где также любят собираться толпами по поводу и без, ну и Столица исключение.К сожалению пока не "освоят" все средства выделенные для организации дистанционки, так и будут чиновники мучать .опу, и детей вместе с родителями.