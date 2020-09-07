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≡ "Это нарушение прав человека": казахстанцев возмутили предлагаемые правила введения карантина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39817
"Это нарушение прав человека": казахстанцев возмутили предлагаемые правила введения карантина
Отправлено: 07.09.20 - 18:24
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Казахстанцы раскритиковали предлагаемые Минздравом правила введения ограничительных мер и перечень инфекционных заболеваний, при угрозе распространения которых объявляется карантин. Документ представлен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА".
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13151
Re: "Это нарушение прав человека": казахстанцев...
Отправлено: 07.09.20 - 18:24
#1
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Цитата:
Санитарный врач имеет большие полномочия, в сложившейся обстановке он не может брать на себя столько ответственности! Предлагаю выносить все решения на более широкую платформу для реального обсуждения с народом! Однозначно прививки должны быть добровольными, не имеете право решать за людей!", – написала пользователь портала Айжан Мустафина.

А пока народ будет обсуждать - переболеет, перезаражает друг друга и перемрет. А некоторой части лучше вообще слова не давать - они смотрят только со своей колокольни, не видя дальше своего носа.
Профайл
самый умный
* самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
405
Re: "Это нарушение прав человека": казахстанцев...
Отправлено: 07.09.20 - 18:49
#2
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Цитата:
Victor Yang: лучше вообще слова не давать - они смотрят только со своей колокольни, не видя дальше своего носа.


Да как им не давать, они же правительство республики...
А люди правильно возмущеаются: сначала на масках и прочей гуманитарной помощи денег срубили, теперь готовятся рубить на сырых вакцинах.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
957
Re: "Это нарушение прав человека": казахстанцев...
Отправлено: 07.09.20 - 19:23
#3
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Цитата://государство намеренно ограничивает права и свободы людей//

НАМЕРЕННО - это как? И НАМЕРЕННО - для чего??
Что бы не было как в Белоруссии или в Хабаровске?? В случае чего - раз и карантин: сидите дома.

Конечно надо ЖЁСТКО и НАМЕРЕННО вводить КАРАНТИН - потому что уровень и оснащённость нашей медицины оставляет желать лучшего - она элементарно физически НЕ СПРАВИТСЯ с лавинообразным потоком больных, так же как и казахская система образования НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ с дистанционным и прочими онлайн обучениями.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
77
Re: "Это нарушение прав человека": казахстанцев...
Отправлено: 07.09.20 - 20:56
#4
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Цитата:
ACROS:
Конечно надо ЖЁСТКО и НАМЕРЕННО вводить КАРАНТИН - потому что уровень и оснащённость нашей медицины оставляет желать лучшего - она элементарно физически НЕ СПРАВИТСЯ с лавинообразным потоком больных, так же как и казахская система образования НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ с дистанционным и прочими онлайн обучениями.


Бороться нужно с причинами, а не со следствиями. Если проблема в слабом здравоохранении, нужно над этим и работать. Строить новые больницы, выделять деньги на подготовку кадров. Сейчас уйма молодежи получает невостребованные профессии. В медицину до сих пор никто не стремится. Зарплаты врачам, медсестрам, в целом по отрасли поднять, чтобы молодежь была заинтересованна.

Жизнь преподнесла урок. Пора чему-то учиться. По факту подготовка к новой эпидемии закончилась восполнением дефицита масок.

В итоге имеем на любую проблему одно решение - запретить, закрыть, заморозить. Когда экономка простаивает, кто в выигрыше?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13151
"Это нарушение прав человека": казахстанцев возмутили предлагаемые правила введения карантина
Отправлено: 07.09.20 - 23:26
#5
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Цитата:
Muad Dib:
Бороться нужно с причинами, а не со следствиями.

Борьба с причинами - дело не одной пятилетки. А эпидемии спрашивать не будут - готова страна или нет.
Цитата:
самый умный:
люди правильно возмущеаются: сначала на масках и прочей гуманитарной помощи денег срубили, теперь готовятся рубить на сырых вакцинах.

Те кто возмущается не понимают что все потеряли гораздо больше чем приобрели.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5564
Re: "Это нарушение прав человека": казахстанцев...
Отправлено: 08.09.20 - 21:31
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Борьба с причинами - дело не одной пятилетки. А эпидемии спрашивать не будут - готова страна или нет.

Дык нормальная же медицина была... Пока 30-ть лет не начались. Куда всё дели, вместо того, чтобы преумножать и улучшать?
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