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"Это нарушение прав человека": казахстанцев возмутили предлагаемые правила введения карантина
"Это нарушение прав человека": казахстанцев возмутили предлагаемые правила введения карантина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39817
"Это нарушение прав человека": казахстанцев возмутили предлагаемые правила введения карантина
Отправлено: 07.09.20 - 18:24
Казахстанцы раскритиковали предлагаемые Минздравом правила введения ограничительных мер и перечень инфекционных заболеваний, при угрозе распространения которых объявляется карантин. Документ представлен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА".
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Re: "Это нарушение прав человека": казахстанцев...
Отправлено: 07.09.20 - 18:24
Цитата:
А пока народ будет обсуждать - переболеет, перезаражает друг друга и перемрет. А некоторой части лучше вообще слова не давать - они смотрят только со своей колокольни, не видя дальше своего носа.
Санитарный врач имеет большие полномочия, в сложившейся обстановке он не может брать на себя столько ответственности! Предлагаю выносить все решения на более широкую платформу для реального обсуждения с народом! Однозначно прививки должны быть добровольными, не имеете право решать за людей!", – написала пользователь портала Айжан Мустафина.
А пока народ будет обсуждать - переболеет, перезаражает друг друга и перемрет. А некоторой части лучше вообще слова не давать - они смотрят только со своей колокольни, не видя дальше своего носа.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 405
Re: "Это нарушение прав человека": казахстанцев...
Отправлено: 07.09.20 - 18:49
Цитата:
Да как им не давать, они же правительство республики...
А люди правильно возмущеаются: сначала на масках и прочей гуманитарной помощи денег срубили, теперь готовятся рубить на сырых вакцинах.
Victor Yang: лучше вообще слова не давать - они смотрят только со своей колокольни, не видя дальше своего носа.
Да как им не давать, они же правительство республики...
А люди правильно возмущеаются: сначала на масках и прочей гуманитарной помощи денег срубили, теперь готовятся рубить на сырых вакцинах.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 957
Re: "Это нарушение прав человека": казахстанцев...
Отправлено: 07.09.20 - 19:23
Цитата://государство намеренно ограничивает права и свободы людей//
НАМЕРЕННО - это как? И НАМЕРЕННО - для чего??
Что бы не было как в Белоруссии или в Хабаровске?? В случае чего - раз и карантин: сидите дома.
Конечно надо ЖЁСТКО и НАМЕРЕННО вводить КАРАНТИН - потому что уровень и оснащённость нашей медицины оставляет желать лучшего - она элементарно физически НЕ СПРАВИТСЯ с лавинообразным потоком больных, так же как и казахская система образования НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ с дистанционным и прочими онлайн обучениями.
НАМЕРЕННО - это как? И НАМЕРЕННО - для чего??
Что бы не было как в Белоруссии или в Хабаровске?? В случае чего - раз и карантин: сидите дома.
Конечно надо ЖЁСТКО и НАМЕРЕННО вводить КАРАНТИН - потому что уровень и оснащённость нашей медицины оставляет желать лучшего - она элементарно физически НЕ СПРАВИТСЯ с лавинообразным потоком больных, так же как и казахская система образования НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ с дистанционным и прочими онлайн обучениями.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 77
Re: "Это нарушение прав человека": казахстанцев...
Отправлено: 07.09.20 - 20:56
Цитата:
Бороться нужно с причинами, а не со следствиями. Если проблема в слабом здравоохранении, нужно над этим и работать. Строить новые больницы, выделять деньги на подготовку кадров. Сейчас уйма молодежи получает невостребованные профессии. В медицину до сих пор никто не стремится. Зарплаты врачам, медсестрам, в целом по отрасли поднять, чтобы молодежь была заинтересованна.
Жизнь преподнесла урок. Пора чему-то учиться. По факту подготовка к новой эпидемии закончилась восполнением дефицита масок.
В итоге имеем на любую проблему одно решение - запретить, закрыть, заморозить. Когда экономка простаивает, кто в выигрыше?
ACROS:
Конечно надо ЖЁСТКО и НАМЕРЕННО вводить КАРАНТИН - потому что уровень и оснащённость нашей медицины оставляет желать лучшего - она элементарно физически НЕ СПРАВИТСЯ с лавинообразным потоком больных, так же как и казахская система образования НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ с дистанционным и прочими онлайн обучениями.
Конечно надо ЖЁСТКО и НАМЕРЕННО вводить КАРАНТИН - потому что уровень и оснащённость нашей медицины оставляет желать лучшего - она элементарно физически НЕ СПРАВИТСЯ с лавинообразным потоком больных, так же как и казахская система образования НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ с дистанционным и прочими онлайн обучениями.
Бороться нужно с причинами, а не со следствиями. Если проблема в слабом здравоохранении, нужно над этим и работать. Строить новые больницы, выделять деньги на подготовку кадров. Сейчас уйма молодежи получает невостребованные профессии. В медицину до сих пор никто не стремится. Зарплаты врачам, медсестрам, в целом по отрасли поднять, чтобы молодежь была заинтересованна.
Жизнь преподнесла урок. Пора чему-то учиться. По факту подготовка к новой эпидемии закончилась восполнением дефицита масок.
В итоге имеем на любую проблему одно решение - запретить, закрыть, заморозить. Когда экономка простаивает, кто в выигрыше?
"Это нарушение прав человека": казахстанцев возмутили предлагаемые правила введения карантина
Отправлено: 07.09.20 - 23:26
Цитата:
Борьба с причинами - дело не одной пятилетки. А эпидемии спрашивать не будут - готова страна или нет.
Цитата:
Те кто возмущается не понимают что все потеряли гораздо больше чем приобрели.
Muad Dib:
Бороться нужно с причинами, а не со следствиями.
Бороться нужно с причинами, а не со следствиями.
Борьба с причинами - дело не одной пятилетки. А эпидемии спрашивать не будут - готова страна или нет.
Цитата:
самый умный:
люди правильно возмущеаются: сначала на масках и прочей гуманитарной помощи денег срубили, теперь готовятся рубить на сырых вакцинах.
люди правильно возмущеаются: сначала на масках и прочей гуманитарной помощи денег срубили, теперь готовятся рубить на сырых вакцинах.
Те кто возмущается не понимают что все потеряли гораздо больше чем приобрели.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5564
Re: "Это нарушение прав человека": казахстанцев...
Отправлено: 08.09.20 - 21:31
Цитата:
Дык нормальная же медицина была... Пока 30-ть лет не начались. Куда всё дели, вместо того, чтобы преумножать и улучшать?
Victor Yang:
Борьба с причинами - дело не одной пятилетки. А эпидемии спрашивать не будут - готова страна или нет.
Борьба с причинами - дело не одной пятилетки. А эпидемии спрашивать не будут - готова страна или нет.
Дык нормальная же медицина была... Пока 30-ть лет не начались. Куда всё дели, вместо того, чтобы преумножать и улучшать?
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