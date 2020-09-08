Re: "Обязан подать в отставку" - аким Рудного может...

Отправлено: - 18:18

Где-то подслушано, что бывшие рэкетиры подались кто в депутаты, кто в чиновники, так что ничего хорошего ждать от братвы не стоит пока пахан этого не захочет, а он пахан всё мерит в денежном эквиваленте. Так что не решаемых проблем в стране нет, всё решаемо.