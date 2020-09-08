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≡ «Вина обоюдная» - решение по делу о ДТП, в котором автобус врезался в ситиборд, принял суд Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39816
«Вина обоюдная» - решение по делу о ДТП, в котором автобус врезался в ситиборд, принял суд Костаная
Отправлено: 08.09.20 - 17:54
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Слушание дела в отношении водителя маршрутного автобуса № 18 Евгения Фёдорова завершилось в Специализированном административном суде Костаная сегодня, 8 сентября.
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electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
372
Re: «Вина обоюдная» - решение по делу о ДТП, в котором автобус...
Отправлено: 08.09.20 - 17:54
#1
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Цитата:
Если даже баннер и расположен с нарушениями, то каким образом его можно сместить так, чтобы он стоял по правилам, ведь там же находятся здания? - спросил представитель ТОО «ABC Commercial» Бауржан Успанов Источник:


Ни стыда ни совести
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13151
«Вина обоюдная» - решение по делу о ДТП, в котором автобус врезался в ситиборд, принял суд Костаная
Отправлено: 08.09.20 - 18:06
#2
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Считаю что нужно обжаловать приговор. Водитель не должен задирать голову чтобы смотреть что находится выше. Тогда должен стоять знак ограничения высоты. Как можно визуально оценить высоту баннера, тем более, его там быть не должно?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4067
Re: «Вина обоюдная» - решение по делу о ДТП, в котором автобус...
Отправлено: 08.09.20 - 18:28
#3
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Видимо ждут когда на кого-нибудь свалится этот баннер и будут жертвы,
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electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
372
Re: «Вина обоюдная» - решение по делу о ДТП, в котором автобус...
Отправлено: 08.09.20 - 19:16
#4
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Цитата:
Водитель создавал своими действиями опасность для жизни пассажиров и других участников дорожного движения Источник:

Судья Амиргалиева, поясните свои слова. Какими действиями он создавал, если он просто начал движение????????????????77
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