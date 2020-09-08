«Вина обоюдная» - решение по делу о ДТП, в котором автобус врезался в ситиборд, принял суд Костаная

Отправлено: - 18:06

Считаю что нужно обжаловать приговор. Водитель не должен задирать голову чтобы смотреть что находится выше. Тогда должен стоять знак ограничения высоты. Как можно визуально оценить высоту баннера, тем более, его там быть не должно?