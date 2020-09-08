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≡ "Обязан подать в отставку" - аким Рудного может лишиться своего поста из-за осужденного акима п. Качар
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39814
"Обязан подать в отставку" - аким Рудного может лишиться своего поста из-за осужденного акима п. Качар
Отправлено: 08.09.20 - 14:53
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Рудненский городской суд признал виновным экс-акима поселка Качар Армана Алдонгарова в присвоении и растрате вверенного чужого имущества. Этот приговор может повлиять на карьеру акима Рудного, которому напрямую подчинялся Алдонгаров.
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Janus
* Janus
(Пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
11
Re: "Обязан подать в отставку" - аким Рудного может...
Отправлено: 08.09.20 - 14:53
#1
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Не пробиваемый аким. куча коррупционных дел у подчиненных а с него как с гуся вода
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4905
Re: "Обязан подать в отставку" - аким Рудного может...
Отправлено: 08.09.20 - 15:16
#2
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Цитата-/аким г. Рудный Бахытжан Гаязов обязан подать в отставку, - сообщил "НГ" первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Данияр СМАГУЛОВ./



Ну если антикорр сказал-обязан подать в отставку, значит аким подаст в отставку)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6905
"Обязан подать в отставку" - аким Рудного может лишиться своего поста из-за осужденного акима п. Качар
Отправлено: 08.09.20 - 15:26
#3
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Цитата:
Janus:
а с него как с гуся вода

видать крыша хорошая в области... а у областного крыша в столице... вот и творят, что хотят.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4905
Re: "Обязан подать в отставку" - аким Рудного может...
Отправлено: 08.09.20 - 15:28
#4
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Цитата-/видать крыша хорошая в области... а у областного крыша в столице... ./




А у столичных крыша видать в Грозном,раз вообще ничего не бояться)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
491
Re: "Обязан подать в отставку" - аким Рудного может...
Отправлено: 08.09.20 - 15:36
#5
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Цитата:
abaika95:
А у столичных крыша видать в Грозном,раз вообще ничего не бояться)


у кого-то вообще съехала.. казалось бы, причем тут Чеченская Р-ка...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4905
"Обязан подать в отставку" - аким Рудного может лишиться своего поста из-за осужденного акима п. Качар
Отправлено: 08.09.20 - 15:40
#6
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