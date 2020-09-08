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"Обязан подать в отставку" - аким Рудного может лишиться своего поста из-за осужденного акима п. Качар
"Обязан подать в отставку" - аким Рудного может лишиться своего поста из-за осужденного акима п. Качар
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