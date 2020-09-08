Порно в Zoom: доступ к урокам казахстанцев "сливают" в Telegram
Отправлено: 08.09.20 - 14:09
В Казахстане появился Telegram-канал, куда "сливают" данные об уроках в Zoom с ссылками и паролями. В чате обсуждают в том числе включение во время занятий порно. Об этом рассказал казахстанский активист Павел Александров. Читать новость
Цитата-/может подключиться и включить порно нашим детям прямо посреди урока. Кого-нибудь посадят за растление несовершеннолетних?"/
можно включить любой канал по телеку и нарваться на убийства и откровенную похабщину в фильмах и передачах,в инете, на всякое "такое" можно нарваться просто везде а дети при этом ещё и слушают о "таком" в текстах песен своих любимых рэперов) а так да растление прям на уроке)
можно включить любой канал по телеку и нарваться на убийства и откровенную похабщину в фильмах и передачах,в инете, на всякое "такое" можно нарваться просто везде а дети при этом ещё и слушают о "таком" в текстах песен своих любимых рэперов) а так да растление прям на уроке)
то есть ты говоришь, что это не упущение ответственных лиц а нормальная практика? мол, ладно, с кем не бывает, и так сойдет! м да
такое равнодушное отношение говорит о чем) смотреть не надоело?
бесполезнее и глупее комментариев от местных пустословных писателей уже наверное быть не может. превзошел прям самого себя
Стоит отметить, что в Telegram действительно нашелся канал, в который отправляют данные об уроках в Zoom с паролями, кодами и ссылками для подключения к конференции. Также в сообщении прикрепляют время, номер класса и город. В чате почти три тысячи участников из Казахстана и России. Они активно общаются между собой.
Ну и нажмите пожаловаться. Каналу и создателям грозит бан от Телеграма за распространение порноконтента.
Другое удивляет, в мире и в России есть много ВУЗов с дистанционным обучением, они используют специальные платформы с авторизацией. Зашёл, скачал теорию, посмотрел видео лекций, выполнил задания, загрузил файлы своих работ. Преподаватель проверил и поставил оценку. В чём проблема была внедрить вот этот опыт? За полгода уже могли и свою платформу создать. А не слать скриншоты через вацап.
Цитата-/то есть ты говоришь, что это не упущение ответственных лиц а нормальная практика?/
Очки рррядом? Если нет то лупу найди,если нет и её,попроси более молодого соседа пусть прочтет мой коммент и скажет где там есть не фразы "не упущение" и "нормальная практика" ? Если таких фраз там нет а ощущение что они там есть, все же остались то тут уже беда) и лупа не поможет и пупа)
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